Sant Joan amplía la cifra de contendores para recoger residuos orgánicos

El Ayuntamiento de Sant Joan d’Alacant, a través de la Concejalía de Limpieza y Gestión de Residuos Sólidos Urbanos, sigue renovando y ampliando las baterías de contenedores de la fracción orgánica -los de color marrón-, por otros de última generación, cuya principal característica es la de disponer de una apertura electrónica personalizada.

Apenas tres semanas después de la puesta en servicio de los nuevos contenedores de fracción orgánica, que cuentan con apertura electrónica y que han venido a sustituir a los antiguos modelos de apertura mecánica, se han repartido ya entre la ciudadanía de Sant Joan más de 600 tarjetas personalizadas para la apertura de estos nuevos contendores. Esta cifra supone una excelente acogida ciudadana ya que en este corto espacio de tiempo prácticamente se ha igualado ya el número de llaves mecánicas repartidas durante cuatro años para la utilización del viejo sistema.

En esta primera fase se han instalado 36 contenedores, exactamente en las mismas ubicaciones en las que se encontraban los sustituidos, una cifra que se ha ampliado esta semana con la colocación de once nuevas unidades con el objetivo de ampliar el servicio y facilitar el reciclaje al ciudadano. En concreto los nuevos puntos de reciclaje de orgánica son los siguientes:

- C/. Gloria Fuertes

- Avda. Catedrático Sala Pérez

- C/ La Moleta, 6

- C/ L’Ordana, 2

- Avda. Jaime I, 17

- Avda. Diagonal, 5

- C/ Quijote, 2

- Avda. Capiscol, 16

- Avda. Hospital, 6

-C/ Benimagrell

- Avda. Condado de Fabraquer (frente a la estación de servicio)

Esto supone que los vecinos más cercanos a estos puntos que actualmente no dispongan de la tarjeta electrónica podrán realizar el depósito de la fracción orgánica esta misma semana una vez retirada la tarjeta necesaria para realizar la apertura de estos contenedores.

Esta ampliación de puntos de depósito seguirá realizándose durante los próximas semanas y meses y se irá informando puntualmente a la ciudadanía de las nuevas ubicaciones. En este sentido cabe destacar que dentro la campaña de difusión se ha realizado recientemente un envío masivo de correspondencia a la ciudadanía de Sant Joan en el que se informa de todas las cuestiones relacionadas con la utilización del nuevo sistema de apertura digital.

Noticias relacionadas

Cabe recordar también que los interesados en recibir su tarjeta personalizada podrán solicitarla y retirarla en las dependencias municipales, en concreto en las Oficina Municipal de Atención al Ciudadano (OMAC), de lunes a viernes y en horario de 9.00 a 14.00 horas.