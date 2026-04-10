El Campello inicia la reforma del "parque de la hormiga"

El Ayuntamiento de El Campello ha iniciado una de las actuaciones más demandadas por los vecinos del centro urbano: la rehabilitación integral del parque infantil de la Plaza de la Pau, ubicado a pocos metros del consistorio. A esta intervención se destinarán más de 100.000 euros, una cantidad que supera el 10 % del presupuesto global reservado para la mejora de 23 zonas de juegos infantiles en el municipio.

El espacio, conocido popularmente como el "parque de la hormiga", está siendo completamente renovado. Los trabajos incluyen la retirada del pavimento de caucho existente, la demolición de la base de mortero y el desmontaje del mobiliario urbano, como bancos y papeleras. En su lugar, se instalará un sistema de seguridad multicapa diseñado para absorber impactos, así como césped artificial específico para zonas infantiles.

Ya han comenzado las obras del parque. / INFORMACIÓN

Además, se sustituirán todos los juegos por una nueva estructura con forma de castillo, una elección que responde a la cercanía de la plaza con el emplazamiento donde cada mes de octubre se instala el castillo festero de las celebraciones de Moros y Cristianos.

Plan municipal

La empresa adjudicataria avanza en los trabajos por diferentes barrios conforme finaliza las actuaciones previstas. Este ambicioso plan municipal contempla una inversión cercana al millón de euros para modernizar áreas infantiles distribuidas por todo El Campello.

Los parques renovados incorporarán nuevas medidas informativas y de seguridad. Cada recinto contará con un cartel que incluirá su nombre, coordenadas GPS, teléfonos de emergencia y normas de uso. Entre estas, destaca el horario de apertura, de 9 a 22 horas, así como la prohibición de acceso con animales, bicicletas o calzado inadecuado que pueda dañar el pavimento.

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Las obras han sido visitadas por el alcalde, Juanjo Berenguer; la primera teniente de alcalde, Lourdes Llopis; y el concejal de Infraestructura Pública, Cristian Palomares. El Ayuntamiento también hace un llamamiento a la responsabilidad de los adultos acompañantes para conservar en buen estado tanto las instalaciones como las zonas verdes, apelando al respeto por el espacio público.