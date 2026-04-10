San Vicente deja perder cerca de 900.000 euros para talleres de empleo en 2027

San Vicente del Raspeig se quedará sin los talleres de empleo de Labora en la próxima convocatoria anual, lo que supondrá la pérdida de cerca de 900.000 euros en financiación pública y dejará sin oportunidad de formación y empleo a alrededor de 35 personas desempleadas durante un año, según denuncia Esquerra Unida-Podem. La formación asegura que al equipo de gobierno de PP y Vox se le ha terminado el plazo para esta convocatoria.

Esquerra Unida-Podem señala que, tras más de 14 años participando en estos programas, el Ayuntamiento no ha concurrido a la convocatoria, lo que atribuye a una falta de gestión del actual equipo de gobierno, formado por PP y Vox. Desde su punto de vista, no se trata de un problema de necesidad ni de financiación, sino de "dejadez, descoordinación y falta de interés".

Los talleres de empleo están dirigidos especialmente a personas con mayores dificultades de inserción laboral y combinan formación con trabajo remunerado desde el primer día, además de permitir la obtención de certificados profesionales. La ausencia de estos programas también implica, según Esquerra Unida-Podem, la pérdida de servicios y proyectos municipales vinculados a ellos, como la atención sociosanitaria, trabajos de jardinería, mantenimiento de centros educativos o iniciativas como el "Taller de Respiro".

Asimismo, la formación denuncia que tampoco se han solicitado otros programas como las escuelas taller o el taller de empleo para mujeres en el ejercicio 2026, lo que, a su juicio, deja al municipio sin iniciativas clave de formación y empleo. Desde Esquerra Unida-Podem consideran que la situación refleja un "fracaso político" y critican que el equipo de gobierno no haya priorizado ni la inversión ni el impacto social de estos programas.

En 2026 sí se está realizando

Por su parte, el equipo de gobierno defiende que sí se están desarrollando programas de empleo en el municipio. Asegura que actualmente está en marcha el taller correspondiente a 2026 y que está previsto poner en funcionamiento otro más a lo largo de este año.

Además, desde la Agencia de Desarrollo Local destacan que en los últimos tres años se ha incrementado la oferta formativa con iniciativas como T’Avalem Talento Joven, escuelas taller, talleres de empleo y programas como Empujus y Explus. Según indican, en este año se habrán contratado un total de 123 personas y se habrá destinado un presupuesto de 1.750.000 euros a políticas activas de empleo, de los cuales más de 1.500.000 euros corresponden a talleres y formación.

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De cara a 2027, el equipo de gobierno señala que todavía se está estudiando la solicitud de nuevos talleres de empleo u otros programas subvencionados, a la espera de contar "con mayor seguridad jurídica en la contratación de docentes y directores".