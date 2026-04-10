San Vicente enciende sus Moros y Cristianos con el pregón
La apertura oficial de las fiestas reunió a miles de personas en el corazón del municipio en una noche marcada por la emoción, los recuerdos compartidos y la reivindicación del papel de la cultura y las comparsas en la identidad local
San Vicente del Raspeig ya está en fiestas. Miles de vecinos llenaron este viernes la plaza de España para asistir al pregón que marca el inicio de las Fiestas Patronales y de Moros y Cristianos, pronunciado desde el balcón de la antigua Casa Consistorial por José Alberola, gerente del histórico cine La Esperanza.
El pregonero abrió su intervención con un saludo a las autoridades y al público y agradeció la confianza depositada en él: “Gracias por haber confiado en mí para dar el pistoletazo de salida a nuestras fiestas”. Durante su discurso, puso en valor el vínculo emocional que le une al municipio, recordando a quienes “me han visto crecer” y a las generaciones que han pasado por el cine familiar.
Alberola destacó también la trayectoria del cine La Esperanza, que cumple 75 años en manos de su familia y 100 desde la construcción del edificio, convertido en un referente cultural local. En este sentido, subrayó la evolución tanto del cine como de las fiestas, que han crecido hasta ser declaradas de Interés Turístico Autonómico.
En la parte final del pregón, el orador recurrió a una metáfora cinematográfica para resumir la esencia festera: “En San Vicente del Raspeig, donde el tiempo se detiene cada año, da comienzo una historia que todos conocemos, pero que cada vez se siente nueva”, evocando los desfiles, la música, la pólvora y la devoción al patrón.
El acto concluyó con el esperado anuncio que desató el entusiasmo del público: “Sanvicenteros y sanvicenteras, ¡ya estamos en fiestas!”.
Así, el municipio ya está listo para las Entradas, Cristiana y Mora este fin de semana. El lunes las fiestas terminarán con la ofrenda.
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