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San Vicente lanza un aviso para vecinos con mascotas y personas sensibles al ruido: estos son los actos con pirotecnia

El Ayuntamiento detalla horarios, ubicaciones y recomendaciones para minimizar el impacto del ruido durante las Fiestas Patronales y de Moros y Cristianos 2026

San Vicente del Raspeig se sumerge en sus Fiestas Patronales y de Moros y Cristianos 2026

San Vicente del Raspeig se sumerge en sus Fiestas Patronales y de Moros y Cristianos 2026

C. Suena

C. Suena

Las Fiestas Patronales y de Moros y Cristianos de San Vicente del Raspeig ya tienen marcadas sus fechas más intensas, y el Ayuntamiento ha lanzado un aviso importante para vecinos y visitantes: la pirotecnia volverá a ser protagonista en numerosos actos durante varios días.

A través de sus redes sociales, el consistorio ha detallado tanto los horarios como los puntos clave donde se concentrarán los disparos, además de incluir recomendaciones específicas para minimizar molestias, especialmente en personas sensibles al ruido y mascotas.

Así ha sido la entrada cristiana de los Moros y Cristianos de San Vicente

Así ha sido la entrada cristiana de los Moros y Cristianos de San Vicente

Jose Navarro

Fiestas de San Vicente del Raspeig: días y actos con más presencia de pirotecnia

El calendario incluye mascletàs, entradas, embajadas, castillos de fuegos y actos tradicionales que se reparten entre el 10 y el 19 de abril.

Actos con pirotecnia en San Vicente

La programación arranca el viernes 10 de abril, con disparos tras el pregón a las 20:00 horas en la Plaza de España.

El sábado 11 de abril será uno de los días más intensos:

  • A las 18:00 horas, disparo de cohetes durante la Entrada de Reinas y la Entrada Cristiana en la calle Alicante
  • A las 23:30 horas, Embajada Mora con arcabucería en Ancha de Castelar, avenida de la Libertad y solar de la Inmaculada

El domingo 12 de abril incluye varios momentos destacados:

  • De 08:00 a 09:30 horas, Diana Cristiana con recorrido por distintas calles del municipio. Itinerario: plaza del Castillo, avenida de la Libertad, Manuel de Falla, Domínguez Margarit, avenida Ancha de Castelar, Rafael Altamira, Doctor Fleming, San Isidro, Blasco Ibáñez, General Ibáñez, avenida de la Libertad
  • A las 18:00 horas, nuevo disparo de cohetes con la Entrada Mora en la calle Alicante
  • A las 00:00 horas, gozos y salvas al patrón en la avenida de la Libertad

El lunes 13 de abril concentra varios actos:

  • 08:00 h. Diana Mora. Concentración en plaza del Castillo. Itinerario: plaza del Castillo, General Ibáñez, Capitán Torregrosa, Cervantes, San José, Pintor Picasso, Velázquez, plaza Ingeniero García Antón, plaza del Pilar, calle Mayor, Echegaray, Alfonso XIII, Colón, plaza de España, avenida de la Libertad.
  • A las 13:00 horas, mascletà tras la misa en la plaza del Maestro
  • A las 00:00 horas, castillo de fuegos en la Ronda Oeste
  • A las 19:00 horas, otro castillo de fuegos en la Plaza de España

El martes 14 de abril:

  • A las 11:30 horas, Embajada Cristiana con arcabucería en Ancha de Castelar, avenida de la Libertad y solar de la Inmaculada

Tras unos días de pausa, la pirotecnia regresa el sábado 18 de abril:

  • A las 21:30 horas, correfoc desde la avenida de la Libertad hasta el solar de la Inmaculada

Y el cierre llegará el domingo 19 de abril:

  • A las 13:30 horas, mascletà infantil en la avenida de la Libertad
  • A las 00:00 horas, bombardeo final de fiestas en la misma zona

Zonas donde habrá más ruido

El Ayuntamiento sanvicentero señala que muchos de estos actos se desarrollarán en espacios muy transitados, como:

  • Plaza de España
  • Calle Alicante
  • Avenida de la Libertad
  • Ancha de Castelar
  • Ronda Oeste

Esto implica que el impacto del ruido no será puntual, sino que se extenderá por distintas franjas horarias y zonas del municipio durante varios días.

Recomendaciones clave para vecinos y mascotas

Más allá del calendario de las Fiestas Patronales y de Moros y Cristianos, el consistorio pone el foco en la prevención. La pólvora es parte esencial de las fiestas, pero también puede generar situaciones de estrés. En el caso de las mascotas, se recomienda:

  • Preparar espacios seguros en casa antes de que empiecen los actos
  • Mantener una actitud tranquila ante el ruido
  • Amortiguar el sonido con música o televisión
  • Evitar cambios bruscos en sus rutinas

También se aconseja acudir al veterinario en caso de dudas y utilizar soluciones calmantes con antelación.

Para las personas sensibles al ruido, el Ayuntamiento recomienda informarse previamente de los horarios, utilizar protección auditiva y buscar entornos tranquilos durante los momentos de mayor intensidad.

Espectacular Entrada Mora en las fiestas de San Vicente del Raspeig

Espectacular Entrada Mora en las fiestas de San Vicente del Raspeig

Espectacular Entrada Mora en las fiestas de San Vicente del Raspeig / Áxel Álvarez

Planificar para evitar sustos

Con varios días consecutivos de actos y diferentes puntos del municipio implicados, la recomendación principal es clara: anticiparse.

Revisar el calendario completo de actos, adaptar rutinas y prever los momentos de mayor ruido puede marcar la diferencia entre disfrutar de las fiestas o sufrirlas, especialmente en hogares con niños, mayores o animales.

Noticias relacionadas y más

El mensaje del Ayuntamiento es claro: la pólvora forma parte de la fiesta, pero también requiere responsabilidad.

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