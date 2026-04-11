Un pequeño incendio en una vivienda obliga a parar la Entrada Cristiana en San Vicente

Un pequeño incendio registrado en la tarde de este sábado en una vivienda de la calle Alicante de San Vicente del Raspeig ha obligado a interrumpir temporalmente la Entrada Cristiana, que se está celebrando en estos momentos en el municipio.

El incidente se habría originado en la terraza de un tercer piso, estando ubicada la vivienda en la misma calle en la que comienza el desfile y comienzan a formar los festeros y músicos. Como consecuencia, el dsfile ha tenido que detenerse durante unos minutos, generando cierta inquietud y revuelo entre los festeros y vecinos presentes.

Un pequeño incendio interrumpe el desfile de Moros y Cristianos de San Vicente / Héctor Fuentes

Hasta el lugar se han desplazado con rapidez efectivos de la Policía Local y una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB), que han atendido la situación. El incidente ha quedado controlado, según han confirmado a este diario fuentes municipales.

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Una vez resuelto, la Entrada Cristiana ha podido reanudarse con normalidad, aunque acumula un retraso aproximado de diez minutos sobre el horario previsto.