San Vicente se rinde al bando cristiano
Las reinas abren el desfile junto a sus cortes y dan paso a la 10 comparsas cristianas
San Vicente del Raspeig se encuentra inmersa en sus Fiestas de Moros y Cristianos y ha celebrado este sábado uno de sus actos más esperados: la Entrada Cristiana. El desfile arrancó, como es tradición, con la Entrada de Reinas y sus Cortes de Honor. Abriendo paso a la carroza, el ballet Mare Nostrum, integrado por 28 bailarines, ofreció una vistosa representación del mar Mediterráneo, con escenas de medusas y olas que cautivaron al público.
Durante toda la jornada, el municipio mantuvo la mirada puesta en el cielo ante la amenaza de lluvia, que finalmente practicamente respetó el desarrollo del desfile. Tras el espectáculo inicial, hicieron su entrada las reinas de las fiestas y de la primavera, la joven Amaya Sereno y la niña Paula Férez, acompañadas por sus respectivas cortes de honor. Desfilaron sobre una carroza de grandes dimensiones decorada con el escudo del municipio, en un ambiente de emoción y expectación.
Boatos
El presidente de la Comisión Municipal de Fiestas, Iván Torregrosa, señaló al paso de la comitiva por la avenida Ancha de Castelar, donde se sitúa la tribuna de autoridades, que las reinas estaban «nerviosas y emocionadas» y destacó la satisfacción de ver «a todos los sanvicenteros disfrutar de este desfile». La carroza estuvo acompañada musicalmente por la Sociedad Musical La Esperanza de San Vicente del Raspeig.
Para el inicio de la Entrada Cristiana, la comparsa Nómadas fue la encargada de abrir el desfile con su boato. Tras el paso de varias de sus filadas, otro boato representó a las diez comparsas moras mediante festeros a modo de cautivos. La comparsa Nómadas ostenta este año la Capitanía Cristiana, con el Capitán Cristiano, Carlos Torregrosa García, y la Abanderada Cristiana, Ángeles Aznar Blanco, que participaron en el desfile en subidos a una gran carroza.
Incidente
El desfile tuvo que detenerse varios minutos por un pequeño incendio en una vivienda de la calle Alicante, justo donde comienzan a formar los festeros y músicos. El incidente fue sofocado rápidamente por efectivos de Policía Local, quedando el suceso en una anécdota.
La Entrada Cristiana continuó con la participación de las comparsas de Caballeros Templarios, Estudiantes, Visigodos, Navarros, Cristians, Contrabandistas, Almogàvers, Maseros y Astures. Estos últimos ostentan este año la Alferecía Cristiana con Luis Bartolomé Sánchez. Las fiestas, que el pasado año celebraron su primer medio siglo de historia, siguen creciendo en participación y ya rozan los 4.500 festeros.
Actos
Para este domingo, el protagonismo recaerá en la Entrada Mora, otro de los actos más esperados del programa festero.
Domingo 12 de abril
- 08:00 h. Diana Cristiana. Concentración en plaza del Castillo. Itinerario: plaza del Castillo, avenida de la Libertad, Manuel de Falla, Domínguez Margarit, avenida Ancha de Castelar, Rafael Altamira, Doctor Fleming, San Isidro, Blasco Ibáñez, General Ibáñez, avenida de la Libertad
- Orden de desfile: Nómadas, Caballeros Templarios, Estudiantes, Visigodos, Navarros, Cristians, Contrabandistas, Almogàvers, Maseros, Astures
- 10:00 h. Pasacalle de recogida de reinas por la Comisión Municipal de Fiestas
- 11:30 h. Entrada Infantil. Itinerario: avenida Ancha de Castelar, avenida de la Libertad y calle Salamanca
- Orden de desfile: Negros Filà Caballo Loco, Negros Zulúes, Moros Viejos, Moros Nuevos, Tuareg, Marroc’s, Abbasires, Almorávides, Benimerines, Pacos, Nómadas, Caballeros Templarios, Estudiantes, Visigodos, Navarros, Cristians, Contrabandistas, Almogàvers, Maseros, Astures
- 18:00 h. Entrada Mora. Itinerario: calle Alicante, avenida Ancha de Castelar hasta calle Agost
- Orden de desfile: Estandartes oficiales, Negros Filà Caballo Loco, Negros Zulúes, Moros Viejos, Moros Nuevos, Tuareg, Marroc’s, Abbasires, Almorávides, Benimerines, Pacos
- 24:00 h. Gozos y salvas al patrón San Vicente Ferrer en avenida de la Libertad. Interpretación por la Masa Coral La Aurora, Ball i Art y público. Al finalizar, fantasía multicolor
Lunes 13 de abril
- 08:00 h. Volteo general de campanas
- 08:00 h. Diana Mora. Concentración en plaza del Castillo. Itinerario: plaza del Castillo, General Ibáñez, Capitán Torregrosa, Cervantes, San José, Pintor Picasso, Velázquez, plaza Ingeniero García Antón, plaza del Pilar, calle Mayor, Echegaray, Alfonso XIII, Colón, plaza de España, avenida de la Libertad
- Orden de desfile: Negros Filà Caballo Loco, Negros Zulúes, Moros Viejos, Moros Nuevos, Tuareg, Marroc’s, Abbasires, Almorávides, Benimerines, Pacos
- 10:00 h. Misa en valenciano
- 11:00 h. Ofrenda de flores al patrón. Itinerario: calle Alicante, avenida Ancha de Castelar, avenida de la Libertad, plaza de España
- 13:00 h. Misa solemne. Al finalizar, mascletà en la plaza del Maestro
- 19:00 h. Procesión de San Vicente Ferrer. Itinerario: plaza de España, calle Mayor, plaza del Pilar, Pi y Margall, Pintor Picasso, avenida Ancha de Castelar, Domínguez Margarit, Salamanca, plaza Lillo Cánovas, calle Mayor, plaza de España
- 24:00 h. Castillo de fuegos artificiales en Ronda Oeste
Martes 14 de abril
- 08:00 h. Volteo general de campanas
- 09:45 h. Diana de cargos. Itinerario: plaza de España, avenida de la Libertad, Doctor Trueta, Cervantes, San José, Pintor Picasso, Salamanca, Lillo Juan
- 11:30 h. Embajada Cristiana. Itinerario: avenida de la Libertad
- 19:00 h. Charanga festera. Itinerario: calle Alicante, avenida Ancha de Castelar, avenida de la Libertad hasta plaza del Castillo
- 19:30 h. Misa funeral
Miércoles 15 de abril
- 18:00 h. Regocijos populares en plaza de España
- 19:30 h. Baile del Farol Infantil
- 21:00 h. Danses populars en plaza de España
Jueves 16 de abril
- 07:30 h. Misa de la Santa Faz
- 08:00 h. Romería a la Santa Faz desde plaza de España
- 18:00 h. Taller de juegos tradicionales en plaza de España
Viernes 17 de abril
- 11:00 h. Cuentacuentos “Story Times” y talleres infantiles en inglés, en la Plaza de España.
- 18:00 h. Regocijos Populares, en la Plaza de España, con juegos en inglés y diferentes juegos tradicionales de participación como ollas y cucañas.
Sábado 18 de abril
- 10:45 h. Pasacalle de la Reina de las Fiestas y sus Cortes de Honor acompañadas por los cabezudos, “dolçainers y tabaleters” de la Colla Floreal visitarán el Cottolengo.
- 12:30 h. Actuación familiar en plaza de España
- 17:30 h.Campeonatos de chinchón femenino, cau masculino y parchís adulto en avenida de la Libertad
- 19:30 h. Concierto de la Unión Filarmónica Santa Cecilia en plaza de España
- 21:30 h. Correfoc por avenida de la Libertad (desde Plaza de España a Plaza Santa Faz) hasta el Solar de la Inmaculada.
Domingo 19 de abril
- 08:00 h. Volteo general de campanas
- 11:30 h. Pasacalle por la Comisión Municipal de Fiestas, acompañado de “dolçaines y tabalets” acompañados por la Colla de Dolçainers i Tabaleters “El Tossal”.
- 12:00 h. Volteo general de campanas
- 12:15 h. Representación dels Miracles de Sant Vicent: “Dos Miracles en un vol” de D. Manuel Sánchez Navarrete, en el primer tramo de la Avda. Libertad, interpretado por el alumnado de primero y segundo de la ESO del Colegio Santa Faz.
- 13:30 h. Mascletá infantil, que encenderá la Reina de la Primavera, en el 1º tramo de la Avenida.
- 22:00 h. Gran Baile del Farol en la Plaza de España amenizado por la Banda de la Sociedad Musical “La Esperanza”. Entre los participantes se repartirán numerosos premios.
- 24:00 h. Bombardeo final de fiestas. en Avda. Libertad (1º y 2º Tramo), con lo que se darán por terminadas nuestras Fiestas Patronales y de Moros y Cristianos 2026.
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