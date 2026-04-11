San Vicente se rinde al bando cristiano

San Vicente del Raspeig se encuentra inmersa en sus Fiestas de Moros y Cristianos y ha celebrado este sábado uno de sus actos más esperados: la Entrada Cristiana. El desfile arrancó, como es tradición, con la Entrada de Reinas y sus Cortes de Honor. Abriendo paso a la carroza, el ballet Mare Nostrum, integrado por 28 bailarines, ofreció una vistosa representación del mar Mediterráneo, con escenas de medusas y olas que cautivaron al público.

Durante toda la jornada, el municipio mantuvo la mirada puesta en el cielo ante la amenaza de lluvia, que finalmente practicamente respetó el desarrollo del desfile. Tras el espectáculo inicial, hicieron su entrada las reinas de las fiestas y de la primavera, la joven Amaya Sereno y la niña Paula Férez, acompañadas por sus respectivas cortes de honor. Desfilaron sobre una carroza de grandes dimensiones decorada con el escudo del municipio, en un ambiente de emoción y expectación.

Boatos

El presidente de la Comisión Municipal de Fiestas, Iván Torregrosa, señaló al paso de la comitiva por la avenida Ancha de Castelar, donde se sitúa la tribuna de autoridades, que las reinas estaban «nerviosas y emocionadas» y destacó la satisfacción de ver «a todos los sanvicenteros disfrutar de este desfile». La carroza estuvo acompañada musicalmente por la Sociedad Musical La Esperanza de San Vicente del Raspeig.

Así ha sido la Entrada Cristiana en San Vicente / Héctor Fuentes

Para el inicio de la Entrada Cristiana, la comparsa Nómadas fue la encargada de abrir el desfile con su boato. Tras el paso de varias de sus filadas, otro boato representó a las diez comparsas moras mediante festeros a modo de cautivos. La comparsa Nómadas ostenta este año la Capitanía Cristiana, con el Capitán Cristiano, Carlos Torregrosa García, y la Abanderada Cristiana, Ángeles Aznar Blanco, que participaron en el desfile en subidos a una gran carroza.

Incidente

El desfile tuvo que detenerse varios minutos por un pequeño incendio en una vivienda de la calle Alicante, justo donde comienzan a formar los festeros y músicos. El incidente fue sofocado rápidamente por efectivos de Policía Local, quedando el suceso en una anécdota.

La Entrada Cristiana continuó con la participación de las comparsas de Caballeros Templarios, Estudiantes, Visigodos, Navarros, Cristians, Contrabandistas, Almogàvers, Maseros y Astures. Estos últimos ostentan este año la Alferecía Cristiana con Luis Bartolomé Sánchez. Las fiestas, que el pasado año celebraron su primer medio siglo de historia, siguen creciendo en participación y ya rozan los 4.500 festeros.

Actos

Para este domingo, el protagonismo recaerá en la Entrada Mora, otro de los actos más esperados del programa festero.

Domingo 12 de abril

08:00 h. Diana Cristiana . Concentración en plaza del Castillo. Itinerario: plaza del Castillo, avenida de la Libertad, Manuel de Falla, Domínguez Margarit, avenida Ancha de Castelar, Rafael Altamira, Doctor Fleming, San Isidro, Blasco Ibáñez, General Ibáñez, avenida de la Libertad

. Concentración en plaza del Castillo. Itinerario: plaza del Castillo, avenida de la Libertad, Manuel de Falla, Domínguez Margarit, avenida Ancha de Castelar, Rafael Altamira, Doctor Fleming, San Isidro, Blasco Ibáñez, General Ibáñez, avenida de la Libertad Orden de desfile: Nómadas, Caballeros Templarios, Estudiantes, Visigodos, Navarros, Cristians, Contrabandistas, Almogàvers, Maseros, Astures

10:00 h. Pasacalle de recogida de reinas por la Comisión Municipal de Fiestas

11:30 h. Entrada Infantil . Itinerario: avenida Ancha de Castelar, avenida de la Libertad y calle Salamanca

. Itinerario: avenida Ancha de Castelar, avenida de la Libertad y calle Salamanca Orden de desfile: Negros Filà Caballo Loco, Negros Zulúes, Moros Viejos, Moros Nuevos, Tuareg, Marroc’s, Abbasires, Almorávides, Benimerines, Pacos, Nómadas, Caballeros Templarios, Estudiantes, Visigodos, Navarros, Cristians, Contrabandistas, Almogàvers, Maseros, Astures

18:00 h. Entrada Mora . Itinerario: calle Alicante, avenida Ancha de Castelar hasta calle Agost

. Itinerario: calle Alicante, avenida Ancha de Castelar hasta calle Agost Orden de desfile: Estandartes oficiales, Negros Filà Caballo Loco, Negros Zulúes, Moros Viejos, Moros Nuevos, Tuareg, Marroc’s, Abbasires, Almorávides, Benimerines, Pacos

24:00 h. Gozos y salvas al patrón San Vicente Ferrer en avenida de la Libertad. Interpretación por la Masa Coral La Aurora, Ball i Art y público. Al finalizar, fantasía multicolor

Lunes 13 de abril

08:00 h. Volteo general de campanas

08:00 h. Diana Mora. Concentración en plaza del Castillo. Itinerario: plaza del Castillo, General Ibáñez, Capitán Torregrosa, Cervantes, San José, Pintor Picasso, Velázquez, plaza Ingeniero García Antón, plaza del Pilar, calle Mayor, Echegaray, Alfonso XIII, Colón, plaza de España, avenida de la Libertad

Concentración en plaza del Castillo. Itinerario: plaza del Castillo, General Ibáñez, Capitán Torregrosa, Cervantes, San José, Pintor Picasso, Velázquez, plaza Ingeniero García Antón, plaza del Pilar, calle Mayor, Echegaray, Alfonso XIII, Colón, plaza de España, avenida de la Libertad Orden de desfile: Negros Filà Caballo Loco, Negros Zulúes, Moros Viejos, Moros Nuevos, Tuareg, Marroc’s, Abbasires, Almorávides, Benimerines, Pacos

10:00 h. Misa en valenciano

11:00 h. Ofrenda de flores al patrón . Itinerario: calle Alicante, avenida Ancha de Castelar, avenida de la Libertad, plaza de España

. Itinerario: calle Alicante, avenida Ancha de Castelar, avenida de la Libertad, plaza de España 13:00 h. Misa solemne. Al finalizar, mascletà en la plaza del Maestro

19:00 h. Procesión de San Vicente Ferrer . Itinerario: plaza de España, calle Mayor, plaza del Pilar, Pi y Margall, Pintor Picasso, avenida Ancha de Castelar, Domínguez Margarit, Salamanca, plaza Lillo Cánovas, calle Mayor, plaza de España

. Itinerario: plaza de España, calle Mayor, plaza del Pilar, Pi y Margall, Pintor Picasso, avenida Ancha de Castelar, Domínguez Margarit, Salamanca, plaza Lillo Cánovas, calle Mayor, plaza de España 24:00 h. Castillo de fuegos artificiales en Ronda Oeste

Martes 14 de abril

08:00 h. Volteo general de campanas

09:45 h. Diana de cargos. Itinerario: plaza de España, avenida de la Libertad, Doctor Trueta, Cervantes, San José, Pintor Picasso, Salamanca, Lillo Juan

11:30 h. Embajada Cristiana . Itinerario: avenida de la Libertad

. Itinerario: avenida de la Libertad 19:00 h. Charanga festera . Itinerario: calle Alicante, avenida Ancha de Castelar, avenida de la Libertad hasta plaza del Castillo

. Itinerario: calle Alicante, avenida Ancha de Castelar, avenida de la Libertad hasta plaza del Castillo 19:30 h. Misa funeral

Miércoles 15 de abril

18:00 h. Regocijos populares en plaza de España

19:30 h. Baile del Farol Infantil

21:00 h. Danses populars en plaza de España

Jueves 16 de abril

07:30 h. Misa de la Santa Faz

08:00 h. Romería a la Santa Faz desde plaza de España

18:00 h. Taller de juegos tradicionales en plaza de España

Viernes 17 de abril

11:00 h. Cuentacuentos “Story Times” y talleres infantiles en inglés, en la Plaza de España.

18:00 h. Regocijos Populares, en la Plaza de España, con juegos en inglés y diferentes juegos tradicionales de participación como ollas y cucañas.

Sábado 18 de abril

10:45 h. Pasacalle de la Reina de las Fiestas y sus Cortes de Honor acompañadas por los cabezudos, “dolçainers y tabaleters” de la Colla Floreal visitarán el Cottolengo.

acompañadas por los cabezudos, “dolçainers y tabaleters” de la Colla Floreal visitarán el Cottolengo. 12:30 h. Actuación familiar en plaza de España

17:30 h.Campeonatos de chinchón femenino, cau masculino y parchís adulto en avenida de la Libertad

19:30 h. Concierto de la Unión Filarmónica Santa Cecilia en plaza de España

21:30 h. Correfoc por avenida de la Libertad (desde Plaza de España a Plaza Santa Faz) hasta el Solar de la Inmaculada.

Domingo 19 de abril