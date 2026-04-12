La media luna hechiza San Vicente
Con la lluvia amenazando ser protagonista, la Entrada Mora pone el punto y final a un fin de semana festero
Tercera jornada de las Fiestas de Moros y Cristianos de San Vicente del Raspeig. Este domingo se ha celebrado la majestuosa Entrada Mora. Los festeros comenzaban el desfile mirando al cielo, especialmente después de que por la mañana se suspendiera la Entrada infantil a causa de la lluvia.
Por la tarde, el tiempo ha respetado en gran medida: el cielo ha permanecido nublado durante toda la jornada, pero la temperatura no ha llegado a ser fría, lo que ha permitido que las principales calles y avenidas del municipio por las que ha discurrido la Entrada Mora estuvieran repletas de público, dispuesto a disfrutar del acto.
El desfile ha comenzado con los estandartes de la Unión de Festejos, escoltados también por los de cada una de las diez comparsas moras. A continuación, ha tomado la calle el boato de la capitanía mora bajo el lema «Amanece en la Sabana».
La capitanía la ostenta este año la comparsa Negros Filà Caballo Loco, siendo el capitán moro Esteban Martínez y la abanderada mora Estefanía Martínez. Seguidamente han desfilado las comparsas de Negros Zulúes, Moros Viejos y Moros Nuevos.
Una capa con historia
El alcalde, Pachi Pascual, también ha participado en la Entrada Mora como cabo en la comparsa de Moros Nuevos. Ha lucido una capa de terciopelo negro bordada en dorado y con interior rojo, la misma que llevó su padre en la década de los 80. Tras ellos han desfilado los Tuareg, Marroc’s, Abbasires, Almorávides, Benimerines y los Pacos. Estos últimos ostentan este año la alferecía mora, con Laura Rodríguez al frente.
La consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, ha asistido a la Entrada Mora de las fiestas, donde ha puesto en valor el papel de estas celebraciones como elemento de proyección turística de la Comunidad Valenciana. Cano ha señalado que estas fiestas «nos abren al mundo y atraen turistas a la Comunidad Valenciana», y ha recordado que las fiestas patronales de Moros y Cristianos de San Vicente del Raspeig están reconocidas como Fiesta de Interés Turístico Autonómico.
La consellera ha destacado que «las fiestas representan lo que somos como pueblo, nuestra historia y nuestro carácter abierto», subrayando además que constituyen «un elemento de atracción de visitantes hacia nuestros destinos, así como de diferenciación de nuestro producto turístico, mostrando un pedazo de nuestra historia y nuestras tradiciones».
Programación
Lunes 13 de abril
- 08:00 h. Volteo general de campanas
- 08:00 h. Diana Mora. Concentración en plaza del Castillo. Itinerario: plaza del Castillo, General Ibáñez, Capitán Torregrosa, Cervantes, San José, Pintor Picasso, Velázquez, plaza Ingeniero García Antón, plaza del Pilar, calle Mayor, Echegaray, Alfonso XIII, Colón, plaza de España, avenida de la Libertad
- Orden de desfile: Negros Filà Caballo Loco, Negros Zulúes, Moros Viejos, Moros Nuevos, Tuareg, Marroc’s, Abbasires, Almorávides, Benimerines, Pacos
- 10:00 h. Misa en valenciano
- 11:00 h. Ofrenda de flores al patrón. Itinerario: calle Alicante, avenida Ancha de Castelar, avenida de la Libertad, plaza de España
- 13:00 h. Misa solemne. Al finalizar, mascletà en la plaza del Maestro
- 19:00 h. Procesión de San Vicente Ferrer. Itinerario: plaza de España, calle Mayor, plaza del Pilar, Pi y Margall, Pintor Picasso, avenida Ancha de Castelar, Domínguez Margarit, Salamanca, plaza Lillo Cánovas, calle Mayor, plaza de España
- 24:00 h. Castillo de fuegos artificiales en Ronda Oeste
Martes 14 de abril
- 08:00 h. Volteo general de campanas
- 09:45 h. Diana de cargos. Itinerario: plaza de España, avenida de la Libertad, Doctor Trueta, Cervantes, San José, Pintor Picasso, Salamanca, Lillo Juan
- 11:30 h. Embajada Cristiana. Itinerario: avenida de la Libertad
- 19:00 h. Charanga festera. Itinerario: calle Alicante, avenida Ancha de Castelar, avenida de la Libertad hasta plaza del Castillo
- 19:30 h. Misa funeral
Miércoles 15 de abril
- 18:00 h. Regocijos populares en plaza de España
- 19:30 h. Baile del Farol Infantil
- 21:00 h. Danses populars en plaza de España
Jueves 16 de abril
- 07:30 h. Misa de la Santa Faz
- 08:00 h. Romería a la Santa Faz desde plaza de España
- 18:00 h. Taller de juegos tradicionales en plaza de España
Viernes 17 de abril
- 11:00 h. Cuentacuentos “Story Times” y talleres infantiles en inglés, en la Plaza de España.
- 18:00 h. Regocijos Populares, en la Plaza de España, con juegos en inglés y diferentes juegos tradicionales de participación como ollas y cucañas.
Sábado 18 de abril
- 10:45 h. Pasacalle de la Reina de las Fiestas y sus Cortes de Honor acompañadas por los cabezudos, “dolçainers y tabaleters” de la Colla Floreal visitarán el Cottolengo.
- 12:30 h. Actuación familiar en plaza de España
- 17:30 h.Campeonatos de chinchón femenino, cau masculino y parchís adulto en avenida de la Libertad
- 19:30 h. Concierto de la Unión Filarmónica Santa Cecilia en plaza de España
- 21:30 h. Correfoc por avenida de la Libertad (desde Plaza de España a Plaza Santa Faz) hasta el Solar de la Inmaculada.
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