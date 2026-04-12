La media luna hechiza San Vicente

Tercera jornada de las Fiestas de Moros y Cristianos de San Vicente del Raspeig. Este domingo se ha celebrado la majestuosa Entrada Mora. Los festeros comenzaban el desfile mirando al cielo, especialmente después de que por la mañana se suspendiera la Entrada infantil a causa de la lluvia.

Por la tarde, el tiempo ha respetado en gran medida: el cielo ha permanecido nublado durante toda la jornada, pero la temperatura no ha llegado a ser fría, lo que ha permitido que las principales calles y avenidas del municipio por las que ha discurrido la Entrada Mora estuvieran repletas de público, dispuesto a disfrutar del acto.

El desfile ha comenzado con los estandartes de la Unión de Festejos, escoltados también por los de cada una de las diez comparsas moras. A continuación, ha tomado la calle el boato de la capitanía mora bajo el lema «Amanece en la Sabana».

La capitanía la ostenta este año la comparsa Negros Filà Caballo Loco, siendo el capitán moro Esteban Martínez y la abanderada mora Estefanía Martínez. Seguidamente han desfilado las comparsas de Negros Zulúes, Moros Viejos y Moros Nuevos.

Una capa con historia

El alcalde, Pachi Pascual, también ha participado en la Entrada Mora como cabo en la comparsa de Moros Nuevos. Ha lucido una capa de terciopelo negro bordada en dorado y con interior rojo, la misma que llevó su padre en la década de los 80. Tras ellos han desfilado los Tuareg, Marroc’s, Abbasires, Almorávides, Benimerines y los Pacos. Estos últimos ostentan este año la alferecía mora, con Laura Rodríguez al frente.

La consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, ha asistido a la Entrada Mora de las fiestas, donde ha puesto en valor el papel de estas celebraciones como elemento de proyección turística de la Comunidad Valenciana. Cano ha señalado que estas fiestas «nos abren al mundo y atraen turistas a la Comunidad Valenciana», y ha recordado que las fiestas patronales de Moros y Cristianos de San Vicente del Raspeig están reconocidas como Fiesta de Interés Turístico Autonómico.

La consellera ha destacado que «las fiestas representan lo que somos como pueblo, nuestra historia y nuestro carácter abierto», subrayando además que constituyen «un elemento de atracción de visitantes hacia nuestros destinos, así como de diferenciación de nuestro producto turístico, mostrando un pedazo de nuestra historia y nuestras tradiciones».

Programación

Lunes 13 de abril

08:00 h. Volteo general de campanas

08:00 h. Diana Mora. Concentración en plaza del Castillo. Itinerario: plaza del Castillo, General Ibáñez, Capitán Torregrosa, Cervantes, San José, Pintor Picasso, Velázquez, plaza Ingeniero García Antón, plaza del Pilar, calle Mayor, Echegaray, Alfonso XIII, Colón, plaza de España, avenida de la Libertad

Concentración en plaza del Castillo. Itinerario: plaza del Castillo, General Ibáñez, Capitán Torregrosa, Cervantes, San José, Pintor Picasso, Velázquez, plaza Ingeniero García Antón, plaza del Pilar, calle Mayor, Echegaray, Alfonso XIII, Colón, plaza de España, avenida de la Libertad Orden de desfile: Negros Filà Caballo Loco, Negros Zulúes, Moros Viejos, Moros Nuevos, Tuareg, Marroc’s, Abbasires, Almorávides, Benimerines, Pacos

10:00 h. Misa en valenciano

11:00 h. Ofrenda de flores al patrón . Itinerario: calle Alicante, avenida Ancha de Castelar, avenida de la Libertad, plaza de España

. Itinerario: calle Alicante, avenida Ancha de Castelar, avenida de la Libertad, plaza de España 13:00 h. Misa solemne. Al finalizar, mascletà en la plaza del Maestro

19:00 h. Procesión de San Vicente Ferrer . Itinerario: plaza de España, calle Mayor, plaza del Pilar, Pi y Margall, Pintor Picasso, avenida Ancha de Castelar, Domínguez Margarit, Salamanca, plaza Lillo Cánovas, calle Mayor, plaza de España

. Itinerario: plaza de España, calle Mayor, plaza del Pilar, Pi y Margall, Pintor Picasso, avenida Ancha de Castelar, Domínguez Margarit, Salamanca, plaza Lillo Cánovas, calle Mayor, plaza de España 24:00 h. Castillo de fuegos artificiales en Ronda Oeste

Martes 14 de abril

08:00 h. Volteo general de campanas

09:45 h. Diana de cargos. Itinerario: plaza de España, avenida de la Libertad, Doctor Trueta, Cervantes, San José, Pintor Picasso, Salamanca, Lillo Juan

11:30 h. Embajada Cristiana . Itinerario: avenida de la Libertad

. Itinerario: avenida de la Libertad 19:00 h. Charanga festera . Itinerario: calle Alicante, avenida Ancha de Castelar, avenida de la Libertad hasta plaza del Castillo

. Itinerario: calle Alicante, avenida Ancha de Castelar, avenida de la Libertad hasta plaza del Castillo 19:30 h. Misa funeral

Miércoles 15 de abril

18:00 h. Regocijos populares en plaza de España

19:30 h. Baile del Farol Infantil

21:00 h. Danses populars en plaza de España

Jueves 16 de abril

07:30 h. Misa de la Santa Faz

08:00 h. Romería a la Santa Faz desde plaza de España

18:00 h. Taller de juegos tradicionales en plaza de España

Viernes 17 de abril

11:00 h. Cuentacuentos “Story Times” y talleres infantiles en inglés, en la Plaza de España.

18:00 h. Regocijos Populares, en la Plaza de España, con juegos en inglés y diferentes juegos tradicionales de participación como ollas y cucañas.

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Sábado 18 de abril