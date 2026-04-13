Llega la gran feria de mascotas a Mutxamel: canicross, exhibiciones y muchas más actividades

El Ayuntamiento de Mutxamel ha organizado la XI Feria de la Mascota de Mutxamel, una cita ya consolidada en el calendario local que tiene como principal objetivo concienciar a la ciudadanía sobre la tenencia responsable de animales domésticos.

La jornada se celebrará el próximo 19 de abril a partir de las 10 horas en el parque de Ravel, en la calle Pintor Marià Fortuny, un espacio que volverá a convertirse en punto de encuentro para vecinos, visitantes y amantes de los animales.

En esta edición participarán 10 asociaciones y dos comercios, que instalarán sus expositores para dar a conocer sus productos, servicios y actividades.

Además, la programación incluirá la participación de la Policía Local de Mutxamel, que ofrecerá una esperada exhibición canina, así como diversas charlas, talleres y actividades educativas centradas en mejorar la relación entre las personas y sus mascotas y fomentar una convivencia responsable en entornos urbanos.

Calles y caminos

Como es tradición, la feria contará también con la celebración del canicross y paseo de mascotas, una actividad lúdica y participativa que recorrerá calles y caminos municipales, abierta a todos aquellos que deseen disfrutar junto a sus animales.

Cartel de la feria / INFORMACIÓN

En esta XI edición, la recaudación obtenida a través de las inscripciones se destinará íntegramente a la Asociación Abaifa, una entidad sin ánimo de lucro con sede en Alicante dedicada al rescate, cuidado y adopción de felinos. La asociación desarrolla una importante labor en el municipio, gestionando un pequeño refugio y diversas casas de acogida, destinando sus recursos a esterilizaciones, atención veterinaria y manutención de los animales.

Sensibilización

La concejal de Protección Animal, Lara Llorca Conca, ha señalado que la Feria de la Mascota se ha consolidado como un evento municipal de referencia, con más de diez años dedicados al fomento del bienestar animal y la sensibilización ciudadana.

"Consideramos fundamental que la ciudadanía conozca de primera mano la importante labor que realizan las asociaciones de protección animal, tanto felinas como caninas, así como los profesionales veterinarios. Todos ellos, junto con el Ayuntamiento, trabajamos de manera conjunta para promover una convivencia responsable y basada en el respeto hacia nuestros animales".

El Ayuntamiento de Mutxamel anima a toda la ciudadanía a participar en esta jornada, que combina sensibilización, convivencia y actividades para toda la familia, en compañía de sus mascotas.