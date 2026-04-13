Una marea de flores para el patrón de San Vicente en su día grande
Cientos de festeros participan en la ofrenda en una jornada marcada por el buen tiempo
Día grande en San Vicente del Raspeig en las fiestas Patronales y de Moros y Cristianos 2026. El lunes festivo ha tenido como protagonista al patrón del municipio, San Vicente Ferrer, con la ofrenda floral y la misa por la mañana y la procesión por la tarde.
Una jornada en la que el buen tiempo ha acompañado a vecinos y visitantes, después de que durante la noche hubiese llovido con fuerza. Y las calles se han convertido en un hervidero de gente que quería homenajear al santo, pero también disfrutar y divertirse. El mejor ejemplo han sido las kábilas, pero también los negocios de hostelería y restauración, donde costaba encontrar un sitio.
La feria situada en las calles cercanas a la iglesia, en la que se pueden encontrar y degustar gran cantidad y variedad de productos, costaba recorrerla en algunos tramos, con colas en muchos puestos. "El calor hace que la gente salga a la calle y las ventas se animan", explica un vendedor.
La ofrenda de flores al patrón ha arrancado a las once de la mañana y se ha alargado hasta las dos de la tarde, tres horas en las que primero el bando moro y después el cristiano han desfilado hasta la plaza de España para envolver la imagen de San Vicente Ferrer con cientos y cientos de ramos. Las bandas de música han acompañado a los cientos y cientos de festeros, entre los que había muchos menores y bebés en brazos de sus progenitores.
Procesión
Entre medias, la misa en la iglesia, con presencia de autoridades y cargos festeros, y después la mascletà. Por la tarde, el turno de la procesión, con inicio y fin en la plaza de España y con recorrido por las calles del centro. El silencio y la emoción toman entonces las calles, en contraposición con la algarabía de la mañana.
Para el martes queda la embajada cristiana y la charanga festera como actos principales, pero el resto de la semana seguirán las actividades de las fiestas, hasta el domingo, con el tradicional y no menos vistoso baile del farol.
Programación
Martes 14 de abril
- 08:00 h. Volteo general de campanas
- 09:45 h. Diana de cargos. Itinerario: plaza de España, avenida de la Libertad, Doctor Trueta, Cervantes, San José, Pintor Picasso, Salamanca, Lillo Juan
- 11:30 h. Embajada Cristiana. Itinerario: avenida de la Libertad
- 19:00 h. Charanga festera. Itinerario: calle Alicante, avenida Ancha de Castelar, avenida de la Libertad hasta plaza del Castillo
- 19:30 h. Misa funeral
Miércoles 15 de abril
- 18:00 h. Regocijos populares en plaza de España
- 19:30 h. Baile del Farol Infantil
- 21:00 h. Danses populars en plaza de España
Jueves 16 de abril
- 07:30 h. Misa de la Santa Faz
- 08:00 h. Romería a la Santa Faz desde plaza de España
- 18:00 h. Taller de juegos tradicionales en plaza de España
Viernes 17 de abril
- 11:00 h. Cuentacuentos “Story Times” y talleres infantiles en inglés, en la Plaza de España.
- 18:00 h. Regocijos Populares, en la Plaza de España, con juegos en inglés y diferentes juegos tradicionales de participación como ollas y cucañas.
Sábado 18 de abril
- 10:45 h. Pasacalle de la Reina de las Fiestas y sus Cortes de Honor acompañadas por los cabezudos, “dolçainers y tabaleters” de la Colla Floreal visitarán el Cottolengo.
- 12:30 h. Actuación familiar en plaza de España
- 17:30 h.Campeonatos de chinchón femenino, cau masculino y parchís adulto en avenida de la Libertad
- 19:30 h. Concierto de la Unión Filarmónica Santa Cecilia en plaza de España
- 21:30 h. Correfoc por avenida de la Libertad (desde Plaza de España a Plaza Santa Faz) hasta el Solar de la Inmaculada.
Domingo 19 de abril
- 8.00 h Volteo general de campanas
- 11:30 h Pasacalle por la Comisión Municipal de Fiestas, acompañados por la Colla de Dolçainers i Tabaleters “El Tossal”
- 12: Volteo general de campanas
- 12:15 h Representación dels Miracles de Sant Vicent: “Dos Miracles en un vol” de D. Manuel Sánchez Navarrete, en el primer tramo de la Avda. Libertad, interpretado por el alumnado de primero y segundo de la ESO del Colegio Santa Faz
- 13:30 h. Mascletá infantil, que encenderá la Reina de la Primavera, en el 1º tramo de la Avenida
- 22:00 h Gran Baile del Farol en la Plaza de España amenizado por la Banda de la Sociedad Musical “La Esperanza”. Entre los participantes se repartirán numerosos premios.
- 24:00 h Bombardeo final de fiestas, en avenida de la Libertad
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