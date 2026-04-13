Una marea de flores para el patrón de San Vicente en su día grande

Día grande en San Vicente del Raspeig en las fiestas Patronales y de Moros y Cristianos 2026. El lunes festivo ha tenido como protagonista al patrón del municipio, San Vicente Ferrer, con la ofrenda floral y la misa por la mañana y la procesión por la tarde.

Una jornada en la que el buen tiempo ha acompañado a vecinos y visitantes, después de que durante la noche hubiese llovido con fuerza. Y las calles se han convertido en un hervidero de gente que quería homenajear al santo, pero también disfrutar y divertirse. El mejor ejemplo han sido las kábilas, pero también los negocios de hostelería y restauración, donde costaba encontrar un sitio.

La feria situada en las calles cercanas a la iglesia, en la que se pueden encontrar y degustar gran cantidad y variedad de productos, costaba recorrerla en algunos tramos, con colas en muchos puestos. "El calor hace que la gente salga a la calle y las ventas se animan", explica un vendedor.

Así ha sido la ofrenda floral al patrón del municipio en San Vicente del Raspeig / Rafa Arjones

La ofrenda de flores al patrón ha arrancado a las once de la mañana y se ha alargado hasta las dos de la tarde, tres horas en las que primero el bando moro y después el cristiano han desfilado hasta la plaza de España para envolver la imagen de San Vicente Ferrer con cientos y cientos de ramos. Las bandas de música han acompañado a los cientos y cientos de festeros, entre los que había muchos menores y bebés en brazos de sus progenitores.

Procesión

Entre medias, la misa en la iglesia, con presencia de autoridades y cargos festeros, y después la mascletà. Por la tarde, el turno de la procesión, con inicio y fin en la plaza de España y con recorrido por las calles del centro. El silencio y la emoción toman entonces las calles, en contraposición con la algarabía de la mañana.

Para el martes queda la embajada cristiana y la charanga festera como actos principales, pero el resto de la semana seguirán las actividades de las fiestas, hasta el domingo, con el tradicional y no menos vistoso baile del farol.

Programación

Martes 14 de abril

08:00 h. Volteo general de campanas

09:45 h. Diana de cargos. Itinerario: plaza de España, avenida de la Libertad, Doctor Trueta, Cervantes, San José, Pintor Picasso, Salamanca, Lillo Juan

11:30 h. Embajada Cristiana . Itinerario: avenida de la Libertad

. Itinerario: avenida de la Libertad 19:00 h. Charanga festera . Itinerario: calle Alicante, avenida Ancha de Castelar, avenida de la Libertad hasta plaza del Castillo

. Itinerario: calle Alicante, avenida Ancha de Castelar, avenida de la Libertad hasta plaza del Castillo 19:30 h. Misa funeral

Miércoles 15 de abril

18:00 h. Regocijos populares en plaza de España

19:30 h. Baile del Farol Infantil

21:00 h. Danses populars en plaza de España

Jueves 16 de abril

07:30 h. Misa de la Santa Faz

08:00 h. Romería a la Santa Faz desde plaza de España

18:00 h. Taller de juegos tradicionales en plaza de España

Viernes 17 de abril

11:00 h. Cuentacuentos “Story Times” y talleres infantiles en inglés, en la Plaza de España.

18:00 h. Regocijos Populares, en la Plaza de España, con juegos en inglés y diferentes juegos tradicionales de participación como ollas y cucañas.

Sábado 18 de abril

10:45 h. Pasacalle de la Reina de las Fiestas y sus Cortes de Honor acompañadas por los cabezudos, “dolçainers y tabaleters” de la Colla Floreal visitarán el Cottolengo.

acompañadas por los cabezudos, “dolçainers y tabaleters” de la Colla Floreal visitarán el Cottolengo. 12:30 h. Actuación familiar en plaza de España

17:30 h.Campeonatos de chinchón femenino, cau masculino y parchís adulto en avenida de la Libertad

19:30 h. Concierto de la Unión Filarmónica Santa Cecilia en plaza de España

21:30 h. Correfoc por avenida de la Libertad (desde Plaza de España a Plaza Santa Faz) hasta el Solar de la Inmaculada.

Domingo 19 de abril