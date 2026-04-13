El banco del tiempo y otras ayudas cotidianas que quiere tejer El Campello
El Ayuntamiento aprueba un nuevo plan estratégico de voluntariado social diseñado para responder a retos como la soledad no deseada, el apoyo a la infancia o la inclusión social
El Ayuntamiento de El Campello ha aprobado el nuevo plan estratégico de voluntariado social, una iniciativa que marca un paso decisivo en la apuesta del municipio por reforzar la cohesión social, la participación ciudadana y la atención a las personas más vulnerables.
El plan pone en marcha una cartera de programas centrados exclusivamente en el ámbito social y comunitario, diseñados para responder a retos como la soledad no deseada, el apoyo a la infancia o la inclusión social.
Entre las principales iniciativas destacan acompañamiento a personas mayores y apoyo en gestiones cotidianas apoyo educativo y ocio saludable con enfoque intergeneracional; convivencia, inclusión social y acompañamiento a nueva vecindad; red vecinal de cuidado; banco del tiempo (ayuda mutua entre vecinos) y voluntariado social digital intergeneracional, centrado en reducir la brecha digital que afecta a parte de la población.
"Estamos hablando de vecinos ayudando a vecinos, de jóvenes aprendiendo de mayores y de mayores apoyándose en los jóvenes. Ese es el modelo de municipio que queremos", ha explicado la concejala de Servicios Sociales, Maricarmen Alemañ.
Acciones concretas
La regidora destaca que este plan nace con una idea clara: "Poner a las personas en el centro y canalizar la solidaridad de nuestros vecinos y vecinas hacia acciones concretas que mejoren la vida en nuestro municipio".
Asimismo, ha subrayado que no se parte de cero, "sino que recuperamos una experiencia que funcionó en El Campello y la adaptamos a la realidad actual, con más estructura, más seguridad y más impacto social".
El nuevo modelo de voluntariado social se desarrollará desde una estructura municipal estable, coordinada y profesionalizada, que garantizará la formación, el acompañamiento y la protección de todas las personas participantes. "Queremos un voluntariado social útil, responsable y bien organizado, que complemente los servicios públicos y genere comunidad", ha señalado la concejala.
Colaboración
El plan incorpora mecanismos de participación como el Consejo Municipal de Voluntariado Social y la Mesa de Voluntariado Social, reforzando la colaboración con entidades locales, y establece una ruta clara para las personas voluntarias con formación, acompañamiento y reconocimiento.
Los interesados en participar en la iniciativa ya disponen de una ficha de inscripción que pueden encontrar en el portal https://elcampello.es/index.php?s=areas&id=70.
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