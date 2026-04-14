El Gobierno reforzará la seguridad en La Carrasqueta de Xixona tras la cifra negra de accidentes: 37 en 13 meses

No es solo una sensación de inseguridad en la carretera de La Carrasqueta de Xixona, los datos lo confirman. En apenas trece meses, desde el 1 de marzo de 2025 hasta 31 de marzo de 2026, se han registrado 37 accidentes y tres fallecidos en la CV-800.

Una declaración institucional aprobada en el pleno municipal de marzo recogía la preocupación por este problema de seguridad vial y la necesidad de tomar medidas. La junta local de seguridad de Xixona se ha reunido este martes de forma extraordinaria para abordar la situación del vial, con presencia del subdelegado del Gobierno en Alicante, Manuel Pineda, la alcaldesa, Isabel López, representantes de los cuerpos y fuerzas de seguridad y un miembro de carreteras de la conselleria, que tiene las competencias en la vía.

Durante el encuentro se ha realizado un análisis de la situación actual, prestando especial atención a las conductas de riesgo detectadas y a la siniestralidad registrada en la zona de La Carrasqueta, explican fuentes de la Subdelegación.

Junta local de seguridad de Xixona celebrada este martes / INFORMACIÓN

En este sentido, se ha destacado que se van a intensificar los controles por parte de la Guardia Civil con el objetivo de erradicar comportamientos anómalos al volante y reforzar la seguridad en la carretera. Estas actuaciones se centran especialmente en los fines de semana, con dispositivos que incluyen comprobaciones de velocidad mediante radares, así como pruebas de alcohol y drogas.

Campañas de concienciación

El objetivo de estas medidas es aumentar la vigilancia, prevenir accidentes y fomentar una conducción responsable entre los usuarios de la vía, según las mismas fuentes, que han subrayado el compromiso de las administraciones para reforzar la presencia y los controles, junto con campañas de concienciación dirigidas a la ciudadanía.

La Carrasqueta no es un circuito y hay gente que pierde la vida, hay sensación de inseguridad Isabel López — Alcaldesa de Xixona

La alcaldesa, por su parte, ha asegurado a INFORMACIÓN que es preciso actuar para atajar comportamientos peligrosos e inadecuados por parte de algunos conductores. "La Carrasqueta no es un circuito y hay gente que pierde la vida, hay una sensación de inseguridad por parte de los vecinos", ha afirmado.

Por la vía a su paso por Xixona circulan a diario gran cantidad de vehículos de todo tipo, ya sean coches, camiones y motos, sin olvidar que vecinos circulan por ella para acceder a sus casas de campo y es una ruta cicloturista muy utilizada. Registra unos 1.300 vehículos al día, de los que los pesados suponen el 11 por ciento.

Puerta al interior de la provincia

Para Xixona, es una vía de comunicación principal, que conecta con Ibi, Alcoy y Valencia. No se trata del típico puerto de montaña, sino que es el antiguo trazado de la N-340, el camino más corto entre la costa y Valencia y la puerta hacia el interior de la provincia y la montaña.

"Hay consenso es que es una vía en que se producen accidentes y muertes, y por ello hay que tomar medidas", ha incidido la regidora del PSOE. Entre las actuaciones, la instalación de radares móviles, vigilancia con helicópteros y drones y campañas de concienciación "porque hay quien se juega su vida y pone en riesgo la de los demás".

El subdelegado del Gobierno y la alcaldesa de Xixona / INFORMACIÓN

Otras medidas complementarias, pero no menos importantes y que se estudia incorporar a medio plazo, son radares fijos y señalética luminosa y de tramos de alto riesgo, resalta la alcaldesa.

Por su parte, la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación ha anunciado que avanza en los trabajos de mejora de seguridad vial que implican la renovación estructural del firme de la carretera y afronta la fase final, tras una pausa motivada por las pasadas fiestas, que permitirá que en mayo finalicen los trabajos de renovación del aglomerado.

Degradación del firme

La conselleria inició en febrero los trabajos de reasfaltado en 15,5 kilómetros, entre las rotondas de san Antonio y de la Sarga, entre los kilómetros 18,5 y 34, un tramo que sufre una degradación progresiva del firme como consecuencia del paso del tráfico y del tiempo transcurrido.

En campañas anteriores se habían llevado a cabo labores de bacheo dentro de las actuaciones habituales de conservación, si bien el estado actual del pavimento hacía necesaria una intervención de mayor alcance con el objetivo de mejorar la seguridad vial.

Las obras en su fase final están incluidas en el programa de conservación de carreteras autonómicas, y cuentan con una inversión de aproximadamente 1.260.000 euros. Una vez finalicen los trabajos en el aglomerado continuarán los trabajos con otros elementos. En especial de señalización, que se está consensuando con la DGT, y para mejorar la visual para los motoristas en la misma calzada para el guiado. Además, se van a mejorar las barreras de seguridad y la señalización general.

No obstante, ecologistas han venido denunciando desde hace años que el riesgo es la velocidad por la que circulan los motoristas, que ponen en peligro a los que van por la carretera, ya sea vehículos o ciclistas.

Accidente laboral mortal

Precisamente en uno de esos tramos en obras, en el kilómetro 25,5, se produjo en marzo un accidente laboral mortal al fallecer atropellado por un turismo un trabajador que participaba en el reasfaltado y señalización de la carretera.

Operarios trabajando en las obras de reasfaltado de La Carrasqueta / INFORMACIÓN

El suceso tuvo sobre las 19.10 horas en la zona de la Penya Redona, en sentido descendente y la Guardia Civil investiga a un conductor de 26 años por un presunto delito de homicidio por imprudencia. Al parecer, el operario estaba pintando uno de los tramos recién asfaltados cuando se produjo el atropello mortal.

Por su parte, la conselleria indicó que se cumplía la normativa, de manera que estaba todo correctamente señalizado y el trabajador llevaba la vestimenta correcta.

La alcaldesa de Xixona ha indicado que tras el accidente mortal se quedaron 200 metros sin pintar, ya que se suspendieron las obras durante dos semanas, lo que añadía más peligrosidad, si cabe, a la vía.

La propia regidora y la Guardia Civil hicieron gestiones para que se pintase ese tramo antes del inicio de la Semana Santa, actuación que finalmente se llevó a cabo. La conselleria también procedió a pintar correctamente la zona de Venta Teresa, ya que, como comunicó López a la administración autonómica, esta había dispuesto unas líneas continuas que impedían el acceso a las casas de campo.