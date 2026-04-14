Despliegue de seguridad de Sant Joan para Santa Faz: 226 policías, drones y unidad canina

El Ayuntamiento de Sant Joan d’Alacant desarrollará en la Santa Faz 2026 un dispositivo de seguridad que estará funcionando desde la tarde del miércoles 15 de abril hasta la noche del domingo día 19 de abril.

Participarán un total de 226 efectivos policiales, repartidos en tres turnos diarios que garantizan en los dos días claves, donde se producen la mayor afluencia de personas como son el jueves 16 y el domingo 19 de abril, más de 64 servicios diarios.

Dentro del dispositivo de tráfico y seguridad, el cierre de las avenidas Miguel Hernández y Dénia, programado para las 6.30 horas del jueves, se hará de forma coordinada por las Policías Locales de Sant Joan y Alicante. Asimismo, a esa misma hora, la carretera comarcal que une Sant Joan con San Vicente (CV 821) quedará también cerrada al tráfico.

El dispositivo policial que estará centrado en el control del tráfico y la seguridad -el más importante que se despliega en la localidad en todo el año-, contará con un total de 226 policías durante los cuatro días, repartidos de la siguiente manera: jueves, 66 servicios; viernes, 47 servicios; sábado, 49 servicios, y domingo, 64 servicios.

Para la ocasión se contará además con varias unidades especializadas de la Policía Local, como son la Unidad de Medios Aéreos (drones) que vigilará flujos de personas, tráfico y funcionamiento del mercadillo y la Unidad Canina, que contará con un perro de defensa para casos de altercados y peleas. Se dispondrán también de vallas antiterrorismo dentro del recinto ferial para mejorar la seguridad dentro del espacio.

La agrupación local de Protección Civil también tendrá presencia en el evento, contando con ocho voluntarios repartidos en diferentes turnos que por primera vez contarán de un vehículo propio que les permitirá disponer de una mayor autonomía en este y futuros eventos.

Ambulancias

Igual que otros años, se contará con un hospital de campaña para primeros auxilios y tres ambulancias que funcionarán en horario de 8 a 21 horas el jueves y el domingo, y de 10 a 22 el viernes y el sábado.

Igualmente, la Concejalía de Igualdad instalará un Punto Violeta para brindar información y asistencia a quien lo requiera, además de ofrecer atención y apoyo para casos de acoso y agresiones que se pudieran producir. Dicho servicio estará ubicado el jueves 16 en el cruce de la avenida de Alicante con la avenida Ausiàs March, donde se instala el mercadillo de puestos ambulantes, en horario de 10 a 21.00 horas.

La coordinación entre los diferentes cuerpos de seguridad y emergencias se realizará desde Puesto de Mando Preventivo (PMP), espacio que el que se recibirán todas las comunicaciones y se realizará la coordinación para atender cualquier incidente o circunstancia que se pueda dar durante la jornada, incluida la coordinación con el CICU.

El puesto contará con la presencia permanente de un policía técnico superior de emergencias responsable además del seguimiento del Plan Especial de Emergencias por Santa Faz que se ejecutará en coordinación con la Policía Local de Alicante.

El mercadillo cubre por completo su capacidad con 120 puestos, que trabajarán del 16 al 19 de abril

En este sentido cabe recordar que hace unos dísa se celebró en la Subdelegación de Gobierno habitual reunión de coordinación entre todos los cuerpos de seguridad participante en el dispositivo: Policía Local, Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Autonómica, donde participaron los mandos de la Policía de Sant Joan, además de representantes de la Consellería de Sanidad, Servicio Provincial de Costas y Cruz Roja.

Este dispositivo policial con motivo de la Romería abarcará también otras dos romerías de carácter local que terminarán en el Santuario de la Santa Faz y que se espera que cuenten también con una participación muy numerosa de vecinos de Sant Joan: la Romería de la Verónica, del miércoles día 15 y que partirá desde la Parroquia de San Juan Bautista a las 19.45 horas, y la organizada por la Junta de Penyes de las Fiestas del Cristo, el próximo domingo 19, que arrancará en la Plaza de la Constitución a las 10.00 horas.

Mercadillo de venta ambulante

El mercadillo de venta ambulante que gestiona todos los años el Ayuntamiento de Sant Joan contará este año con una cifra de puestos similar a la de 2024 y 2025. La Concejalía de Ocupación de Vía Pública ha admitido la solicitud de 119 puestos de venta no sedentaria, los mismos de los dos años anteriores, aunque algunas de estas paradas amplían su tamaño, por lo que se cubre por completo el espacio disponible en la avenida de Alicante, la vía de acceso desde la pedanía hasta el casco urbano de Sant Joan.

De hecho, se generó una lista de espera con 27 solicitudes, por si hay bajas de vendedores de última hora, que desisten de montar su parada.

En este mercadillo tradicional se podrá encontrar paradas de alimentación (con dulces típicos), restauración, helados, churrerías, artículos religiosos, complementos, bisutería, artesanía, marroquinería, textil, cerámica-alfarería y platería.