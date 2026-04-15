¡La antena funciona! Al fin llega la cobertura a todo Aigües

Ha costado lo suyo, pero al fin Aigües dispone de cobertura telefónica en todo el municipio. Desde este mismo miércoles la antena está en funcionamiento y los vecinos de la zona de Sierra Marina y de sus alrededores dejan de estar apagados, con lo que se cierra una histórica demanda vecinal.

Durante años, los residentes -especialmente en la urbanización Sierra Marina- han sufrido una situación de desconexión total, con grandes dificultades en su día a día derivadas de la falta de cobertura.

La solución no ha sido fácil, sino el resultado de un largo camino de trabajo, esfuerzo y múltiples gestiones, reuniones y colaboración institucional, que han permitido la instalación de la antena y la puesta en marcha del servicio.

La antena de Aigües que da cobertura a todo el municipio / INFORMACIÓN

Y es que el Ayuntamiento ha conseguido involucrar a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y a Telefónica, a través del programa "UNICO Redes Activas", para financiar el proyecto con los fondos europeos Next Generation, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

En anteriores y en la actual legislatura, los distintos alcaldes han instado a las diferentes administraciones a actuar ante una demanda histórica, desde a la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, hasta distintos subdelegados del Gobierno.

Incendio

El punto de inflexión llegó en enero de 2023, cuando un incendio afectó gravemente a la zona sin cobertura, complicando enormemente las labores de emergencia y la comunicación con los vecinos. El fuego se produjo de madrugada, obligó a desalojar dos urbanizaciones, un total de unas 200 personas y calcinó entre 90 y 100 hectáreas en el entorno del Balneario.

El Ayuntamiento destaca la importancia de este logro, que supone una mejora directa en la calidad de vida de los vecinos, facilitando la comunicación, la seguridad y el acceso a servicios básicos. El alcalde de Aigües, el socialista Emilio Solbes, se ha mostrado "especialmente satisfecho y orgulloso de poder ayudar a mi pueblo y de mejorar la vida de mis vecinos".

El alcalde, en la urbanización que ya tiene cobertura / INFORMACIÓN

Con esta actuación, el pequeño municipio del interior, de poco más de mil habitantes y enclavado en las faldas del Cabeçó d'Or, da un paso más en la mejora de sus infraestructuras entre todos sus núcleos de población. "Es un día especialmente alegre para todo el pueblo. No hay meta imposible: con trabajo y constancia somos capaces de conseguir cualquier cosa", recalca el regidor.