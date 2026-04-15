PSOE y EU-Podem, sobre el juicio al alcalde de El Campello: "No es el primer escándalo legal, es insostenible"

El PSOE y Esquerra Unida-Unides Podem de El Campello no se han quedado indiferentes tras conocer la noticia de que el alcalde, Juanjo Berenguer, irá a juicio en noviembre por presunto acoso laboral a una alta funcionaria del Ayuntamiento.

El PSOE considera "muy graves" las acusaciones de acoso laboral y exige explicaciones "inmediatas y transparencia". Aunque respeta la presunción de inocencia, no descarta pedir la retirada temporal del primer edil del PP mientras se resuelve el proceso judicial, "ya que no es el primer escándalo legal en el que se ve implicado en los últimos años".

Los socialistas, además, lanzan gruesas palabras contra el regidor. "Somos conscientes de que el perfil de un alcalde caracterizado por la arrogancia de Berenguer es incompatible con el gesto de humildad de apartarse temporalmente o dimitir", aseguran, por lo que seguirán de cerca este proceso y serán "tajantes" en su postura.

Por su parte, el portavoz de EU-Podem, Pedro Mario Pardo, tacha de "insostenible" la situación del primer edil y señala que las "maniobras" del alcalde en los últimos meses "buscando cobijo" en la Diputación de Alicante, delegando prácticamente todas sus funciones en su primera teniente de alcalde, Lourdes Llopis, "y alejándose de la gestión diaria responden a una estrategia de salida".

Relevo

La coalición de izquierdas deja constancia de que la gestión municipal de Berenguer en El Campello "lleva tiempo agotada" y exige la dimisión "inmediata" del primer edil. "Nuestro pueblo no puede permitirse perder ni un minuto más en los tacticismos electorales de un PP que solo busca el momento menos dañino para el partido para efectuar el relevo, olvidando los intereses de la ciudadanía", expone.

Además, recuerda que, tras la negativa de la funcionaria a firmar contratos menores que podrían carecer de cobertura legal, entre otras medidas que la trabajadora ha denunciado en el juzgado, el gobierno local le quitó una de las dos jefaturas que ostentaba. "Una decisión ilegal, tal y como meses más tarde declaró el TSJ, al haberse omitido la preceptiva negociación colectiva", añade.

Por último, Pardo denuncia que los miembros de la corporación hayan tenido que enterarse de asuntos "de extrema gravedad" por la prensa y no por los cauces institucionales. "Esta falta de transparencia es una falta de respeto a la oposición y, sobre todo, a la ciudadanía de El Campello", asevera.

Por su parte, Compromís y Per El Campello no han querido hacer valoraciones mientras el proceso judicial esté en curso y muestran su respeto por la justicia.

Abandono

Mientras, la Asociación Vecinal Campellera muestra respeto por las diferentes acciones emprendidas por la alta funcionaria del Ayuntamiento "por su valentía y su empeño" a la hora de denunciar el presunto acoso laboral en el entorno de su trabajo por parte del alcalde y, "por tanto, máximo responsable de todo lo que ocurre tanto a nivel administrativo en el Consistorio, como de la desidia y abandono al que desgraciadamente nos está acostumbrando".

El colectivo, en un comunicado, sostiene que un entorno laboral "viciado" conlleva un "claro deterioro en su funcionamiento y, finalmente, una clara repercusión en la calidad de sus servicios para con el ciudadano".

Para la asociación, "no es de extrañar las actitudes de mofa y burla que el alcalde emite, siempre que tiene ocasión, con aquellas personas, asociaciones y partidos políticos que le afean su hasta ahora, deficiente gestión". En cualquier caso, no piden que dimita, pero entienden que esa decisión sería "como pedir que nieve todos los años en las playas de El Campello, algo imposible".

Como ha publicado INFORMACIÓN, el Juzgado de lo Social número 5 de Alicante ha citado al regidor del PP el próximo noviembre para la celebración de la vista tras la demanda que presentó hace casi tres años la trabajadora.

Riesgos laborales

La ingeniera, que cuenta con más de dos décadas de carrera profesional en el Consistorio, señalaba el incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos psicosociales y daños al honor, a la salud y a la propia imagen "por la situación de acoso laboral sufrida" durante más de dos años por parte del alcalde "por falta de prevención de riesgos laborales". En la demanda, la técnica superior pedía que se le indemnizase con 120.000 euros por daños y perjuicios.

Este mismo juzgado declaró en un auto en septiembre de 2024 su "falta de jurisdicción", por lo que archivó la causa y remitió a la funcionaria a que presentase la demanda ante los juzgados de lo Contencioso Administrativo o de lo Penal.

La técnica municipal recurrió el auto, que fue desestimado en febrero de 2025. No obstante, no dio su brazo a torcer y acudió en suplicación a la sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. El TSJ, en un fallo del pasado noviembre, ha dado la razón a la funcionaria y considera que el juzgado de lo Social sí que tiene las competencias.