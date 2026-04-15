Sant Joan se pone guapa para la Santa Faz

Con motivo de la celebración de la Romería de Santa Faz 2026, la Concejalía de Imagen Urbana del Ayuntamiento de Sant Joan d’Alacant viene desarrollando, desde semanas atrás, diferentes actuaciones de adecuación, conservación y mejora en los espacios públicos afectados por este evento de gran afluencia.

En concreto, se han ejecutado labores de mantenimiento y reparación en distintos puntos del municipio y del entorno de la feria de Santa Faz, especialmente en la avenida del Hospital, plaza de Santa Faz, calle La Verónica y avenida de Alicante. Estas actuaciones han incluido trabajos de mejora de aceras, acondicionamiento del asfalto y repintado de distintos elementos de la vía pública, así como la revisión de fuentes de agua.

De forma paralela, el servicio de Parques y Jardines ha llevado a cabo la puesta a punto de jardines y zonas verdes, con el fin de presentar estos espacios en adecuadas condiciones de uso, seguridad e imagen durante la celebración de la romería.

Desde el área de Servicios y Mantenimiento no solo se interviene en la reparación y acondicionamiento de calles, plazas y parques, sino que también se desempeña una función esencial dentro del dispositivo general de seguridad organizado con motivo de esta jornada.

Actuación en una glorieta / INFORMACIÓN

Entre las medidas adoptadas destaca la instalación de 31 elementos de seguridad tipo jersey de hormigón, con un peso aproximado de 750 kg cada uno, destinados a reforzar la protección de los asistentes. La colocación y posterior retirada de estos elementos se realiza por personal municipal con apoyo de maquinaria especializada, y tanto su transporte como su acopio requieren varios días de trabajo previo al evento.

Estacionamientos

Asimismo, se procederá a la instalación de vallas antivehículos en todo el perímetro de acceso a la avenida de Alicante. Con una antelación de 48 horas, también se colocará la señalización provisional de prohibición de estacionamiento, además del vallado de corte y la correspondiente señalización de calles afectadas.

Otra de las actuaciones previstas consiste en la ejecución de inversiones de tráfico en distintos tramos viarios, lo que obliga a instalar señalización viaria provisional y a efectuar el movimiento de contenedores en aquellas zonas en las que resulte necesario para garantizar la seguridad y la fluidez circulatoria.

Igualmente, se llevarán a cabo desvíos de tráfico en los accesos al municipio desde El Campello, donde se instalarán más de 150 conos y otros elementos de señalización para ordenar la circulación y facilitar los itinerarios alternativos establecidos con motivo del operativo especial.

De madrugada

Durante la jornada del Jueves de Santa Faz, los trabajos comenzarán a las 5:00 horas con la habilitación de carriles de circulación controlados, la instalación de vallados y el apoyo continuo a la Policía Local en las numerosas incidencias y necesidades que puedan surgir en relación con el tráfico y el desarrollo de la romería. Estas labores se prolongarán hasta la madrugada del viernes.

Además, durante el resto del fin de semana permanecerá activo un retén formado por dos operarios hasta el domingo a las 21:00 horas, momento en el que se procederá a la retirada progresiva de los dispositivos y a la recuperación de la normalidad del tráfico en la zona de la feria.