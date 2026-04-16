La elección de un nuevo asesor desata una crisis (y de las grandes) entre EU y Podem en San Vicente

Queda poco más de un año para las elecciones municipales, pero ya se empiezan a ver las costuras en algunos proyectos políticos. Lo que parecían alianzas fuertes se pueden dar la vuelta con más facilidad que a un calcetín y tornarse en rupturas.

No es el caso todavía, pero en San Vicente del Raspeig se ha desatado una crisis, y de las grandes, en la coalición Esquerra Unida-Unidas Podem, y todo a raíz de la renuncia de la asesora del grupo municipal.

Pongamos el tema en contexto: en los comicios de mayo de 2023, EU y Podem se presentaron juntos y obtuvieron dos ediles, Alberto Beviá y Natalia Jerez, por EU y Podemos respectivamente. En el acuerdo de coalición, se establecía que la designación de personal eventual se haría siguiendo el orden de la lista electoral, de manera que la siguiente persona que no entrase a formar parte del grupo municipal tendría la opción de ser designada personal de confianza.

La tercera de la lista es Raquel Rodríguez, de EU, que pasó a ser la asesora del grupo municipal. Ha desempeñado el cargo durante estos años, excepto unos meses que estuvo de baja por enfermedad. El pasado enero presentó la renuncia tras recibir el llamamiento de una bolsa de interinos, de manera que se quedó el puesto vacante y había que cubrirlo.

Dando largas

Y ahí es donde empezaron las tensiones. Los grupos no se ponían de acuerdo en quién tenía que ser el elegido: EU quería que hubiese consenso y que se hiciese con rapidez, mientras que Podem daba largas al proceso.

Es inaceptable que las decisiones de nuestro municipio se intenten imponer desde despachos ajenos a San Vicente Alberto Beviá — Edil de EU

El siguiente de la lista a las elecciones es David Navarro, de Podem, la número 5 Begoña Monllor, que iba como independiente, y el 6 es Héctor Pastor, de EU. La horquilla para elegir era larga, dado que el acuerdo de coalición marcaba que la elección del asesor se haría con el orden de dicha lista, de forma sucesiva, y había 25 nombres y seis suplentes.

Se sucedieron varias semanas de tira y afloja, con reuniones y conversaciones que no llegaron a buen puerto, e incluso EU solicitó formalmente que se celebrase la comisión de seguimiento del acuerdo electoral.

Los dos ediles, en una votación en un pleno municipal / INFORMACIÓN

Se destapó entonces que no es oro todo lo que reluce y la designación del asesor municipal saltaba incluso de San Vicente a Alicante, con supuestos incumplimientos en el ayuntamiento de la capital por parte de EU sobre la elección de un cargo de confianza. El guirigay de San Vicente llegó hasta Valencia, con intervención de la líder de Podem de la Comunidad, María Teresa Pérez. Tras varias comunicaciones entre las direcciones de los dos partidos al más alto nivel, no hubo fumata blanca.

Desaparecido en los comunicados

Un ejemplo de que el tema estaba enquistado es que desde primeros de marzo las notas de prensa enviadas a los medios de comunicación por parte del grupo ya venían únicamente con EU, Podem desapareció de los comunicados.

¿Y qué ha pasado? La edil de Podemos de San Vicente registró este miércoles un documento en el que el grupo municipal (EU-Podem) solicita que el alcalde apruebe la incorporación de una persona como asesora. Dicha persona no formaba parte de la lista electoral de 2023, no es ninguno de los 31 nombres.

Tras tener conocimiento de esta iniciativa, tomada de forma unilateral por Jerez, el edil de EU presentó poco después otro escrito por registro en el que deja constancia de que no hay acuerdo mayoritario entre los miembros del grupo, dado que él no daba su consentimiento a la designación de la persona propuesta por Podem.

Beviá solicita al alcalde que, para garantizar el respeto al principio democrático de mayoría en el funcionamiento de los grupos políticos institucionales, no tramite el decreto de nombramiento hasta que se haya alcanzado un acuerdo de ambos miembros del grupo, en cuyo caso se le comunicará.

La pelota está ahora en el tejado del primer edil, el popular Pachi Pascual, que va a consultar con Secretaría para que resuelva cómo proceder ante está inédita e insólita disyuntiva, explican fuentes municipales

Como portavoz, soy la responsable de proponer a una persona que reúne los requisitos de idoneidad y capacidad de trabajo Natalia Jerez — Edil de Podemos

El concejal de EU asegura a INFORMACIÓN que, tras conocer la intención de la portavoz de registrar una propuesta sin su consentimiento, solicitó formalmente la convocatoria de una reunión entre ambos partidos para desbloquear la situación mediante el consenso, tal y como establece el acuerdo de coalición.

Sin embargo, Jerez ha rechazado el diálogo "alegando instrucciones directas" de órganos externos de Valencia. "Es inaceptable que las decisiones de nuestro municipio se intenten imponer desde despachos ajenos a San Vicente, vulnerando la autonomía de nuestro grupo municipal y los acuerdos que adoptamos ante nuestros vecinos en 2023", lamenta el concejal.

Transparencia

Esquerra Unida, pese a todo, reitera su voluntad de diálogo para desbloquear esta situación "lo antes posible, siempre bajo el marco de la transparencia y el consenso que debe regir una coalición política".

Por su parte, Jerez ha asegurado a INFORMACIÓN que Podemos estuvo de acuerdo con la selección de la primera asesora que hizo EU y, al quedar vacante, es ella como portavoz del grupo, "la responsable de proponer a una persona que reúne los requisitos de idoneidad y capacidad de trabajo".

La concejal sostiene que es un cambio basado en motivos tecnicos y de necesidades politicas del grupo y la actividad local y añade que en otros grupos municipales también ha ocurrido así y no ha trascendido a los medios de comunicación "porque desde Podem entendemos que estas dinamicas de funcionamiento deben tratarse en las instancias correspondientes y no en público".

No obstante, incide en que el objetivo del grupo es y debe ser centrarse en desalojar al PP de la alcaldia el año que viene, reforzar la coalición y presentar una alternativa politica a las sanvicenteras.