Los otros datos de las fiestas patronales de San Vicente: 45.000 kilos de residuos, todo un récord

45.650 kilos de residuos. Es la cantidad recogida en San Vicente del Raspeig durante los principales días de las Fiestas Patronales y de Moros y Cristianos, que comenzaron el viernes, 10 de abril, con el pregón y terminaron con la Embajada Cristiana el martes 14.

El concejal de Servicios Urbanos, Antonio Díaz, ha confirmado que en estos cuatro días se ha superado la cifra de 36.000 kilos alcanzada el año pasado. El regidor ha agradecido "la respuesta y capacidad de reacción" del servicio para atender todas las demandas gracias al gran operativo desplegado, que ha llegado a tener 62 personas trabajando en la calle, con barrido manual las 24 horas del día.

Díaz ha expuesto que se trataba de la primera "gran prueba real" del nuevo contrato de limpieza viaria y recogida de residuos, "que nos ha permitido ver cómo responde el servicio de limpieza en condiciones de máxima exigencia, dado el aumento de desechos durante las fiestas debido a la elevada afluencia de gente y a la gran cantidad de actos multitudinarios y encuentros que se realizan en las calles".

La fiesta crece

Díaz ha valorado que esta situación se ha afrontado "con éxito" con la nueva maquinaria, que incorpora barrederas, hidrolimpiadoras de última generación y una máquina baldeadora de alta presión para actuar en determinados puntos donde se acumula más suciedad. Según el regidor, "la fiesta va a más y también la recogida de residuos y la limpieza tiene que ir a la par con el uso de herramientas más eficaces, eficientes y sostenibles y adecuadas para la ciudad".

Limpieza en San Vicente en las fiestas patronales de 2026 / INFORMACIÓN

Entre los espacios donde se ha centrado el operativo se incluyen las calles y plazas que han acogido los desfiles y eventos festivos y el entorno de las cabilas de las comparsas de Moros y Cristianos. Las actuaciones se han planificado tras las reuniones mantenidas con la Policía Local y representantes de la Unión de Comparsas de Moros y Cristianos Ber-Largas y la Comisión Municipal de Fiestas, con quienes se ha consensuado las necesidades, puntos y horarios de atención que es necesario atender durante las celebraciones.

Nueva marca

Durante todas las celebraciones, que se prolongarán hasta el domingo, continuará la labor del operativo especial de limpieza y recogida de residuos puesto en marcha con el uso de equipación que se identifica con el lema "Contigo San Vicente es más", que acompaña la nueva imagen de la marca.

Díaz ha recordado que se trata de esta manera de lanzar un mensaje "que traslade a la ciudadanía la necesidad de que todos colaboremos para poder tener una ciudad limpia, lo que depende, en gran parte, de nuestro comportamiento".

El edil ha confirmado que la dotación de nueva maquinaria para los servicios de limpieza y recogida de residuos se ampliará en los próximos meses, con la incorporación de más recursos.