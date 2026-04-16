La Policía Local de El Campello se integra por primera vez en el dispositivo de seguridad de Santa Faz

La Policía Local de El Campello se ha integrado este año por primera vez en el puesto de mando preventivo a la zona de demarcación de Muchavista y las áreas más cercanas al caserío en el que se localiza el monasterio que custodia la reliquia religiosa.

Según se determinó en una reunión celebrada en la Subdelegación del Gobierno el pasado 8 de abril, los agentes campelleros se integraron al operativo especial, con la aportación de siete policías, además del técnico municipal de emergencias y el técnico policial de dron.

Los agentes se han encargado de la seguridad del entorno de Benimagrelll, Jaime I y la carretera nacional. Los dos oficiales y los cinco agentes movilizados estiman que han sido unas 3.000 personas las que se han concentrado en el paseo marítimo de Muchavista.

Tras varios años de récord en récord, la Santa Faz, con 330.000 participantes, ha registrado unos 20.000 romeros menos que en 2025, cuando la jornada coincidió con un festivo nacional. Además, su recorrido oficial se completa a un paso más lento: la imagen tardó 1:43 horas en llegar al monasterio, cuando el año pasado lo hizo en menos de hora y media.

Evacuación

La romería de la Santa Faz está transcurriendo sin incidencias relevantes, aunque está dejando una decena de lipotimias por el calor y una persona ha tenido que se evacuada al sufrir al parecer un ictus.

Del mismo modo se han intervenido 120 litros de alcohol hasta las 12:00 horas, levantado 15 actas por consumo en la vía pública, y la intervención de un dron y una patrulla a pie de la Policía Nacional ha permitido localizar a una niña extraviada.