Plan renove en El Campello: tres meses para cambiar 1.200 contenedores, y ya se sabe por dónde se empieza

Todos los contenedores de residuos sólidos, papel y cartón y envases de El Campello van a ser renovados en los próximos meses, tal y como marca el contrato del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos, limpieza viaria y de playas adjudicado a FCC en septiembre pasado por 66,2 millones de euros por espacio de diez años.

El plan renove ha comenzado y las primeras 200 unidades han llegado, de manera que esta misma semana los operarios comenzarán a instalarlos, comenzando por la zona de Muchavista. Está previsto que el operativo se complete en el mes de julio, según fuentes municipales.

El acopio de materiales se está realizando en un solar de propiedad municipal sito en la calle Figuera, donde las piezas que llegan por separado se montan para dar forma a los nuevos contenedores. Después se llegará al casco urbano y se almacenarán los contenedores junto al Polideportivo El Vincle como paso previo a su instalación.

La renovación será integral, y consistirá en la instalación de 245 nuevos contenedores de papel y cartón, otros 245 para envases y latas, y 435 para residuos sólidos urbanos, a los que hay que sumar 305 depósitos para restos orgánicos. En total, más de 1.200 unidades nuevas, que supondrán una importante mejora en el servicio.

Revisión

El alcalde, Juanjo Berenguer, y el concejal de Servicios y Mantenimiento, Rafa Galvañ, han revisado los nuevos depósitos y atendido las explicaciones de los técnicos. Cuando el nuevo servicio esté plenamente operativo será "innovador", explican, ya que incluirá mejoras en el servicio de limpieza, potenciará el reciclaje y la recogida de residuos orgánicos, dotará al servicio de maquinaria moderna e incidirá en las campañas de sensibilización al respecto. En paralelo, también han llegado los iglús de recogida de vidrio, que serán renovados igualmente en su integridad.

El alcalde observa uno de los contenedores / INFORMACIÓN

"El dinero que invertimos en este servicio se verá reflejado en la calle porque así lo exigían las bases del concurso, y así lo asume como propio la empresa que presentó la propuesta", enfatiza el concejal de Servicios.

Ese mismo contrato especifica que, además de renovarlos en su integridad y aumentar el número de contenedores, se ampliarán rutas diarias de recogida en turno de noche, y se dispondrá 1 ruta adicional de refuerzo lunes y festivos de temporada turística alta.

Otra mejora importante será la recogida en puntos verdes parra restos de poda durante 6 días por semana, adaptando la recogida a las necesidades de cada punto. Se realizará la adecuación inicial de todos los puntos verdes, incluyendo la renovación de 20 artesas, disposición de nuevos sistemas de cierre y realización de desbroce y limpieza y renovación de cartelería.

Los iglús de vidrio también han llegado a El Campello / INFORMACIÓN

Por otra parte, ya ha comenzado la instalación de contenedores de aceite usado y se implantará un servicio de recogida del producto puerta a puerta a alojamientos, dependencias municipales, restaurantes y bares con cocina.

Los trabajos ya han comenzado con los contenedores soterrados del municipio, localizados en diversos puntos del término municipal. Concretamente, son 23 las unidades que se renovarán en los próximos días y semanas, de las que al menos tres islas ya han sido objeto de obras, consistentes en el cambio de la plataforma de extracción y del buzón por el que los usuarios depositan las bolsas de basura.

Sin ruido

Los nuevos contenedores disponen de un sistema de autocierre a presión, de forma que, una vez depositada la bolsa, el contenedor se cierra suavemente sin hacer ningún tipo de ruido. Otras 15 unidades de este sistema de depósito de residuos ahora existentes serán eliminadas por considerarse “inoperativas”.

Nuevos contenedores / INFORMACIÓN

Habrá un significativo aumento de papeleras en la vía pública,y se dispondrá de dos brigadas dotadas de un furgón hidrolimpiador durante los turnos de mañana y tarde encargadas de realizar la limpieza de manchas en pavimento de los contenedores, la desinfección exterior, la limpieza de carteles, pancartas, banderolas, pegatinas y grafitis.

En previsión de actos incívicos, se establecen doce jornadas anuales destinadas a limpiezas de vertidos clandestinos e incontrolados mediante el empleo de un camión con grúa y pulpo y una pala cargadora.