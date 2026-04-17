San Vicente habilita un canal para que los vecinos aborden los problemas de movilidad urbana y las soluciones

El Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig ha puesto en marcha el portal oficial del Plan de movilidad urbana sostenible (PMUS) para informar de los avances que se están llevando a cabo con la elaboración de esta propuesta, cuyo objetivo es mejorar el medio ambiente y la calidad de vida de la ciudadanía.

Desde la página http://www.movilidadsvr.es/ se ha habilitado un buzón de sugerencias y una encuesta de carácter anónimo para que todos los interesados respondan a cuestiones centradas principalmente a sus hábitos de movilidad, establezcan cuáles son las principales problemáticas y demandas y trasladen sus propuestas.

La concejal de Medio Ambiente, Mercedes Torregrosa, ha anunciado que ya está operativa la nueva página web en la que se irá incorporando información explicativa del proyecto y su alcance y datos actualizados de los pasos que se vayan dando, "pero lo más importante es que este canal también es un soporte importante para recoger la opinión ciudadana".

Zona de bajas emisiones

Torregrosa ha explicado que todos los datos obtenidos "son importantes" a la hora de elaborar el plan de movilidad "que dará las claves para optimizar la calidad del transporte, promover el uso de transporte no motorizado y reducir las emisiones contaminantes, garantizando una movilidad sostenible y accesible". Además, los datos serán utilizados para definirla futura zona de bajas emisiones de San Vicente.

Respecto a los trabajos previos del PMUS y del proyecto de zona de bajas emisiones, se han desarrollado trabajos para la obtención y el estudio de los datos de campo relativos al tráfico, la calidad del aire y los ruidos en diferentes zonas de la ciudad.

También se han llevado a cabo entrevistas con colectivos y actores clave que tienen relación con la movilidad, como Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana (FGV), así como asociaciones ciudadanas y empresarios. Como continuación de este proceso, en los próximos meses se realizarán más actividades, como reuniones y charlas, dirigidas a animar a la participación ciudadana.