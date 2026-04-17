La UCO acredita que la trama del caso Azud pago 87.000 euros para la candidatura del PP de Xixona de 2007

Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil referido a la pieza separada número 7 del caso Azud, que investiga el PAI El Espartal de Xixona, certifica el pago de 87.264 para la candidatura del PP presentada por Rosa María Verdú a las elecciones municipales del municipio de mayo de 2007.

El informe, al que ha tenido acceso EFE, investiga la firma del convenio entre la empresa pública estatal Aguas de las cuencas mediterráneas (Acuamed) y el Ayuntamiento turronero, cuyo objetivo era la ampliación de la desaladora de Mutxamel, de tal manera que el incremento de producción se destinase a abastecer a Xixona.

La UCO señala que la firma del convenio fue auspiciada por el Grupo Axis, del empresario Jaime Febrer, y para ello habría contado principalmente con el abogado José Luis Vera, persona estrechamente vinculada al PSOE y que, "aparentemente, sobre la base de esta estrecha vinculación habría desarrollado capacidades sobre diversos procedimientos administrativos a través de terceros".

Junto al director de Relaciones Institucionales de Acuamed, Joan Navarro, ambos habrían "viabilizado" la firma de este convenio, que posibilitó la continuación de la tramitación administrativa del PAI, que hasta ese momento se encontraba paralizado por la imposibilidad de justificar la existencia de recursos hídricos.

Gastos de campaña

El informe de la UCO señala que el Grupo Axis también asumió otros gastos de naturaleza electoral para la campaña del PP presentada por Verdú a las municipales en Xixona de mayo de 2007. Así, desde Axis se habrían abonado 87.264 euros a una mercantil del Grupo Engloba para el pago de los trabajos de la campaña electoral de los populares que esta empresa llevó a cabo.

Verdú era alcaldesa de Xixona desde 1999 y aspiraba a revalidar el cargo, pero precisamente en los comicios de 2007 fue desbancada por el PSOE, que arrasó con mayoría absoluta tras una nefasta gestión de la líder del PP.

El caso Azud es una macrocausa que investiga una presunta trama de sobornos y comisiones ilícitas en la Comunidad Valenciana, incluyendo una supuesta financiación irregular del PSPV-PSOE para las campañas de las elecciones autonómicas y municipales de 2007. No obstante, también hay cargos del PP investigados.

Como ya publicó INFORMACIÓN, el PP de Xixona pagó 96.960 euros por la campaña electoral de 2007 de la candidata a revalidar el cargo, Rosa María Verdú, a pesar de que la cuenta del partido «nunca superaba los 6.000 o 7.000 euros», según declaró como testigo en el caso Azud la que fue secretaria de la regidora durante nueve años.

Comparecencia

La comparecencia ante los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se produjo en marzo de 2023 y la transcripción se incorporó al caso Azud, junto a otras declaraciones de testigos e investigados.

La secretaría de la alcaldesa de Xixona también era, junto a la regidora, la persona autorizada en la cuenta del PP de Xixona. Por eso declaró que el PP local "en ningún caso podría haber hecho frente al pago de la cantidad de 96.960,17 euros" que costaron los actos electorales de 2007, "ya que el saldo máximo que presentaba la cuenta corriente del PP de Xixona rondaba los 6.000 y 7.000 euros".

Hasta ese año, según declaró la secretaría de la alcaldesa de Xixona, "los propios miembros del PP eran los encargados de realizar las campañas electorales, pero que para la de mayo de 2007 esto cambió, ya que también hicieron trabajos desde una empresa publicitaria de València", en referencia a Engloba.