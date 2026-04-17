El velódromo de San Vicente no tiene quien le quiera: cero empresas se presentan para su reforma

El velódromo de San Vicente del Raspeig va a tener que esperar para su reforma. Ninguna empresa ha mostrado interés por hacerse con el contrato de obras de adecuación del llamado complejo deportivo sur.

El Ayuntamiento sacó a licitación el pasado enero el proyecto, con un presupuesto inicial estimado de 1.145.000 euros y un plazo previsto de ejecución de 10 meses, en lo que va a ser una ambiciosa intervención para devolverlo a un estado óptimo de uso.

Una vez acabado el plazo de presentación de propuestas por parte de las mercantiles, se han presentado cero ofertas, de modo que el Ayuntamiento ha declarado desierto el contrato, que englobaba la redacción del proyecto y la ejecución de las obras.

El gobierno local va a convocar de nuevo la licitación y ya está en tramitación el proceso administrativo de contratación, de manera que en las próximas semanas se publicará en la plataforma de contratación pública.

Nuevo modus operandi

El Ayuntamiento, eso sí, esta vez ha cambiado de estrategia y ha decidido sacar el proyecto, por un lado, y la ejecución de las obras, por otro, "para generar mayor interés", explican fuentes municipales, que añaden que en un principio se licitaron los dos con la intención de agilizar la iniciativa.

La situación no ha pasado desapercibida para Esquerra Unida, que lleva los últimos años denunciando el estado del recinto. El edil del grupo municipal, Alberto Beviá, lamenta que haya quedado desierto el proyecto, una circunstancia que "evidencia la falta de gestión" del equipo de gobierno.

Beviá recuerda que tanto el complejo deportivo sur como el pabellón El Sequet funcionan "a medio gas" por la falta de personal y mantenimiento, una situación que, recalca, "denuncian continuamente" los vecinos. "Exigimos al PP y Vox que gobernar no es solo construir nuevas instalaciones, sino cuidar las existentes", añade.

El velódromo de San Vicente, en una imagen de archivo / INFORMACIÓN

Además, el fracaso en la adjudicación de la cafetería y el estado actual del recinto reflejan una imagen "que ahuyenta cualquier iniciativa", por lo que EU pide que se actúe "con firmeza" frente a la antigua concesionaria, que debía haber dejado las instalaciones en condiciones.

Tras casi una década de gestión por parte de una mercantil, en 2024 el Ayuntamiento recuperó la administración de las instalaciones e inició un exhaustivo estudio de las edificaciones, recintos y espacios, pistas deportivas, zonas comunes y exteriores para determinar el estado actual de conservación del complejo y definir los trabajos necesarios para su puesta en funcionamiento a pleno rendimiento.

El contrato de obras incluía las actuaciones necesarias para la apertura y puesta en funcionamiento del complejo deportivo, entre ellas la limpieza de zonas interiores, reparaciones en forjados y protección de estructuras metálicas o la sustitución de los elementos que no funcionan en la instalación eléctrica y de alumbrado.

Cercado del velódromo, en una imagen de hace unos meses, que el Ayuntamiento reparó / Pilar Cortés

Asimismo, la instalación fotovoltaica para el cumplimiento de los criterios de eficiencia energética y un sistema de detección y prevención de intrusiones con detectores, sirena y central de robo. La red de drenaje de las zonas exteriores del recinto deportivo, como las pistas deportivas y de pádel, se encuentran obturadas y no recogen las escorrentías superficiales, por lo que se necesita también una limpieza de colectores y rejillas para su puesta a punto.

Estudio de viabilidad

Las obras de reforma recogen las reparaciones necesarias en el velódromo, pero queda fuera el equipamiento deportivo previsto para el gimnasio, que permanece cerrado. De hecho, el gobierno local ha encargado un estudio de viabilidad económica de la concesión del servicio de explotación de la instalación.

También se quiere reabrir el bar de velódromo, que ha pinchado en las dos ocasiones en las que el Ayuntamiento ha sacado a licitación el servicio: ninguna empresa se ha presentado y ha quedado desierto.

El complejo deportivo municipal está compuesto por un gimnasio, pistas deportivas (ocho de pádel y dos polideportivas) y el velódromo, con una cuerda de 250 metros homologado por la Federación de Ciclismo.