La asociación de El Campello que cumple 30 años en defensa de las mujeres

La Asociación de Mujeres de El Campello (Amudeca), considerada y reconocida como el colectivo en defensa de la mujer más antiguo de la provincia de Alicante, ha celebrado una gala especial en la Casa de Cultura para celebrar sus 30 años ininterrumpidos de actividad.

Amudeca nació en esta localidad por la iniciativa de un grupo de mujeres con espíritu inquieto, en la primavera del año 1996, bajo el mando de Isabel Pérez, a la que anoche se recordó de forma especial, junto a la que también fuera presidenta de la entidad durante 25 años, Mayka Bethancourt.

Para ambas tuvo palabras de agradecimiento en su intervención en el evento, que tuvo lugar el viernes, el alcalde del municipio, Juanjo Berenguer, que asistió al evento junto a la edil de Mujer e Igualdad, Maricarmen Alemañ, y los también concejales Lourdes Llopis, Cristian Palomares, Marcos Martínez, Yeray Hernández, Raquel Marín, José Manuel Grau, María Jesús Bernabeu, Marcelo Milaneso, Laia Giner, Cristina Boix, Paco Toni Palomares y Pedro Mario Pardo.

El primer edil señaló que, aunque realmente no existe un plazo legal fijo para considerar la consolidación de una entidad, los expertos hablan de "etapas de maduración", que, junto con el cumplimiento de unos objetivos, la actividad, dar visibilidad a su causa y su integración en la población, determinan tal cualidad.

Han encontrado amistad, confianza, crecimiento y, en muchos casos, una nueva forma de mirarse a sí mismas Marcela Micle — Presidenta de Amudeca

Esas teorías señalan que se puede considerar consolidada una asociación tras un periodo de entre 3 a 5 años de actividad, lo que directamente se traduce en un reconocimiento oficial. "Si concluimos, pues, en que cinco años de trabajo constante serían suficientes para considerar con solidada una asociación, ¿qué podemos decir de una entidad, como Amudeca, que cumple 30 años de existencia y es la más antigua en activo de la provincia de Alicante?", se preguntó el alcalde.

Desde su fundación, la entidad ha ido trazando una brillante línea ascendente en las más diversas manifestaciones de los ámbitos sociales y culturales de El Campello.

"Hoy no celebramos únicamente 30 años de existencia y trabajo por las mujeres, sino que verificamos una larga lista de actividades, de divulgación informativa, culturales, trabajo colectivo, movilizaciones…Y, cómo no, participación en actos públicos de lo más diverso y otras iniciativas que dan visibilidad a los valores de las mujeres… que son todos", enfatizó el primer edil.

Por su parte, la actual presidenta de la entidad, Marcela Micle, señaló que se celebra "historia, lucha, unión y, sobre todo, vida. Porque Amudeca no nació de la casualidad, sino de la necesidad de encontrarnos, de apoyarnos, de hacernos fuertes juntas, y con el paso de los años, se ha convertido en mucho más que una asociación".

Apoyo y aprendizaje

"Somos aprendizaje. Somos cultura. Somos apoyo. Somos voz… alzando la voz cuando ha sido necesario, defendiendo la igualdad, denunciando la violencia, y acompañando a quienes más lo necesitaban. Hemos salido a la calle, hemos participado, hemos colaborado… y también hemos sabido recibir ayuda, porque caminar juntas también es saber sostenernos unas a otras", añadió.

Amudeca es ese espacio donde muchas mujeres han encontrado algo más que actividades "Han encontrado amistad, confianza, crecimiento y, en muchos casos, una nueva forma de mirarse a sí mismas", remarcó Marcela Micle. Se trata de 30 años dedicados al desarrollo y los derechos de las mujeres, la igualdad y la lucha contra la violencia de género.

La concejala de Mujer e Igualdad, Maricarmen Alemañ, también intervino para evidenciar el apoyo institucional a una entidad que lleva treinta años "de trabajo constante, muchas de las veces silencioso, pero siempre lleno de compromiso, de generosidad y de ganas de mejorar la vida de las mujeres".

Himno y corto

Durante la gala sonó el himno de Amudeca, "Mujeres de caña", se homenajeó a las mujeres fundadoras, se proyectó un cortometraje que recoge su actividad, hubo representaciones de coreografía y baile por parte de Charo Veiga, Loli López, Lorena Moll, y una actuación especial de Andrea Borrás.

En estos 30 años de historia, la entidad ha contado nada menos que con 2.374 socias. "No fue la fuerza, fue caminar juntas", rezaba la convocatoria.

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El acto tuvo sorpresa cuando Marcela Micle entregó una placa de reconocimiento personal y colectivo al alcalde por el apoyo que siempre presta a la asociación. El primer edil hizo extensivo el homenaje a los alcaldes y alcaldesa que ha tenido El Campello en estos 30 años, a todas las concejalas de Mujer e Igualdad del mismo periodo, y al resto de la corporación municipal.