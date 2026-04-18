El Campello celebra 125 años de historia como municipio independiente

El Campello celebra un 18 de abril histórico. El municipio campellero se emancipó oficialmente de la ciudad de Alicante, a la que hasta entonces pertenecía como pedanía o caserío, iniciando así un camino propio en lo administrativo, social y económico. Todo ello un día como hoy, hace 125 años

Aquel núcleo pesquero que entonces contaba con 2.770 habitantes ha experimentado una profunda transformación hasta superar en la actualidad los 32.000 vecinos, consolidándose como una localidad moderna, abierta y orgullosa de su identidad. Su evolución ha estado ligada al esfuerzo de generaciones que han sabido convertir un pueblo marinero en un referente de la comarca de L’Alacantí, con una economía centrada en la actividad turística.

Los primeros registros demográficos conservados se remontan a 1841, según el padrón que custodia el Archivo Municipal de Alicante. En ese documento constan 1.417 habitantes repartidos en 351 viviendas, con una población dedicada principalmente al campo y la mar: 234 jornaleros o labradores y 10 marineros.

Sin embargo, los orígenes de El Campello se hunden mucho más en el tiempo. El yacimiento arqueológico de La Illeta dels Banyets, uno de los más destacados de la provincia, da fe de la presencia humana en esta franja del Mediterráneo desde el Calcolítico hasta la época islámica. Este enclave, impulsado por el Ayuntamiento y la Fundación MARQ como uno de los principales atractivos patrimoniales del municipio, simboliza ese pasado milenario sobre el que se asienta la historia local.

El desarrollo del municipio durante los siglos XIX y XX queda recogido en el libro “El viaje de El Campello: 120 años de municipio, milenios de historia”, editado por el Ayuntamiento hace cinco años. En sus 319 páginas, el historiador Gerardo Muñoz repasa la evolución de una localidad que ha crecido y se ha transformado a pasos agigantados.

Croquis de lindes en el municipio de El Campello, datado del 30 de julio de 1898, Juan Bautista Gozalbez (AMC) / INFORMACIÓN

Tras un proceso que se prolongó durante años, la constitución oficial del municipio llegó en 1901 con la elección de José Ávila Blanes como primer alcalde, momento en el que comenzó una nueva etapa de autonomía para El Campello.

Desde entonces, la localidad ha estado gobernada por 32 alcaldes y una alcaldesa, todos ellos partícipes, en distinta medida, del desarrollo del municipio. Con motivo de esta efeméride, el Ayuntamiento ha puesto en marcha distintas iniciativas conmemorativas que se irán desarrollando a lo largo del año.

Entre esos proyectos destaca la futura “galería de alcaldes”, una propuesta para recopilar imágenes de todos los mandatarios locales desde 1901. Para ello, el consistorio ha solicitado la colaboración ciudadana, ya que reunir todo el material gráfico no está resultando sencillo. Aun así, el archivo va creciendo poco a poco y se espera completarlo en los próximos meses. A esta iniciativa se sumarán actos culturales y sociales cuya programación se está ultimando.

En estos 125 años, la llegada del turismo, la transformación urbana de Muchavista, la Zona Norte y el desarrollo del casco urbano han situado a El Campello como uno de los municipios más destacados de su entorno. Todo ello, sin renunciar a su esencia marinera, su vida vecinal y sus raíces, en una combinación de modernidad, cultura, sostenibilidad y tradición.

Noticias relacionadas

Por su parte, el alcalde del municipio, Juanjo Berenguer señala que “en este 18 de abril de 2026, El Campello celebra sus 125 años mirando atrás con respeto y al futuro con entusiasmo. Su historia, construida con el empuje de sus gentes, sigue siendo la mejor garantía de que aquello que nació como un pequeño pueblo costero continúa avanzando con rumbo firme”.