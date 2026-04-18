Nace en Aigües una plataforma de afectados por el vertedero de El Campello

"Queremos un pueblo tranquilo y donde se respire aire puro". Con esa consigna, se acaba de constituir la Plataforma Independiente de Aigües (PIA) de afectados por el vertedero de El Campello. Está formada por más de sesenta personas y su gran demanda es que el Consell no apruebe la ampliación de la planta, un proyecto que está en fase de exposición pública.

El colectivo se presentó este miércoles en la Casa de Cultura, donde los representantes colocaron en el estrado decenas de bolsas de basura con los nombres de las poblaciones que tiran sus residuos en la planta campellera.

La instalación lleva funcionando desde hace casi dos décadas y su vida útil está próxima a agotarse. La empresa FCC, que gestiona el complejo, solicitó hace unos meses a la Conselleria de Medio Ambiente el aumento en superficie del vertedero de rechazos.

El nuevo vaso de vertido al norte, este y oeste del vertedero actual, ocupa 5,8 hectáreas y una superficie total de celda de 70.972 metros cuadrados para albergar hasta 1,72 millones de metros cúbicos de residuos, según consta en el expediente.

Presentación de la plataforma en Aigües contra la planta de El Campello / INFORMACIÓN

Aigües se encuentra en línea recta a apenas 1,6 kilómetros de las instalaciones. "Hasta ahora poco la afección era relativamente baja, por las mañanas llegaba un poco el olor", explica el colectivo de afectados, "pero no podemos consentir una ampliación que traerá más mal olor y partículas en suspensión".

Solidaridad

Para la plataforma, todo es una cuestión de solidaridad: "Ninguno de los 52 municipios de la Marina Alta y Baixa quiere el vertedero en sus puertas, se libran y nosotros a tragar, hemos sido solidarios, pero no queremos serlo más si los demás no lo son".

Los afectados recalcan que Aigües es un pequeño municipio del interior "lleno de verde y aire puro, y queremos que lo siga siendo, aquí ha venido mucha gente buscando eso y no queremos matar el pueblo".

Zona de ampliación del vertedero que recoge el proyecto / INFORMACIÓN

Por su parte, el alcalde de Aigües, Emilio Solbes, asegura que se trata de una plataforma que nace de la iniciativa ciudadana y que cuenta con todo el apoyo del Ayuntamiento. "El fondo y el objetivo es el mismo, se trata de trabajar en paralelo", recalca el regidor socialista.

El pleno de Aigües aprobó en marzo una moción contra la ampliación en superficie que insta tanto a la Generalitat como al Consorcio Mare, gestor de la instalación, a paralizar el expediente de ampliación y a garantizar el principio de prevención y protección de los municipios afectados.

Moción

Asimismo, la moción exige que se dé respuesta a todas las demandas técnicas que el Ayuntamiento lleva meses solicitando y que se tenga en cuenta a Aigües "en cualquier toma de decisión que afecte directamente a sus vecinos". La moción salió adelante con los votos favorables del grupo socialista y la abstención de la concejala del PP.

El Consorci Mare, propietario de la planta, es la entidad dedicada a la gestión de los residuos de 52 municipios de la Marina Alta y la Marina Baixa y El Campello, donde está ubicada la planta.

La Dirección General de Calidad y Educación Ambiental, dependiente de la conselleria, ha sometido a información pública la iniciativa, ya que supone una modificación sustancial de la autorización ambiental integrada y precisa de una evaluación de impacto ambiental.