La Cofradía de Pescadores de El Campello lanza un SOS para tratar de sobrevivir

La delicada situación económica del sector y la compleja cuestión laboral, que obligan al amarre de embarcaciones, ponen en riesgo el futuro de la centenaria Cofradía de Pescadores de El Campello, que reivindica su pasado y demanda inversiones para garantizar su supervivencia, mientras mantiene la subasta de pescado abierta al público.

La sociedad marinera, fundada un 10 de abril de 1919 como "Pòsito Pescador", ha cumplido -que no celebrado- su 107 aniversario, con el objetivo puesto en afianzar la institución, ante la crisis generalizada en la pesca de bajura.

En particular la artesanal, como es la de El Campello, pues solo disponen de barcos de artes menores -tresmall y palangre-, ya que el puerto no tiene suficiente calado para los de arrastre, recuerda la secretaria, Carmen Varó Marco.

El encarecimiento del precio del combustible, las singulares condiciones laborales y, en algunos casos, la falta de compensación económica, propician un déficit de relevo generacional y la consecuente baja de unidades activas.

Vista de la lonja de El Campello / Mirella Soler

"La Cofradía necesita el apoyo de las instituciones públicas para poder continuar funcionando porque la lonja, construida hace treinta años, necesita obras de reforma urgente", explica.

Goteras

Varó señala que las placas de la cubierta se han desajustado con los temporales de viento y han provocado goteras. La estructura metálica, por el efecto del agua se va oxidando y, en general, el inmueble necesita de una potente inversión económica. Pero todas las instalaciones pertenecen a la Generalitat y la financiación no se produce, aunque se ha demandado repetidamente.

"Da la sensación que nos ningunean, sin tener en cuenta la historia de nuestra entidad, que durante el siglo pasado fue de las más importantes de España", lamenta Varó.

La industria pesquera en El Campello se inició a principios de 1800 y según el prestigioso historiador Figueras Pacheco, el municipio contaba en 1910 con más de 200 embarcaciones, cuyos tripulantes alcanzan la cifra de mil, constituyendo la flota de madera más importante del litoral mediterráneo, cifra que recogía el Anuario de la Pesca de 1920.

El edificio de la lonja necesita con urgencia reparaciones para evitar males mayores María Isabel Marco Palomares — Presidenta de la Cofradía de Pescadores de El Campello

Una actividad febril que llegó a significar, a mediados del pasado siglo, el 90% de la riqueza generada en el municipio, aunque la carencia de un puerto, la progresiva venta y el cambio de base de los pesqueros fue menguando su potencial, hasta la precariedad actual.

Igualmente reivindicativa y contrariada se muestra la presidenta de Cofradía, María Isabel Marco Palomares, que recalca que había un proyecto de remodelación, modernización y ampliación de la zona portuaria, que contemplaba la construcción de nuevas oficinas, además de otras obras, como instalaciones de servicio, seguridad y una cantina más amplia y con acceso a la calle, "que eran muy beneficiosas para la institución, pues significaba una fuente de ingresos capital para el futuro de la entidad".

Subasta de pescado en El Campello / Mirella Soler

En noviembre de 2023 hubo una reunión con el director general de Puertos, Vicente Martínez Mus, actualmente conseller de Infraestructuras, y con el alcalde de El Campello, Juanjo Berenguer, "en la que se nos aseguró la viabilidad" del proyecto, pero pasó el tiempo y no se concretaba nada.

Por ello, en febrero acudieron a València para ver cómo estaba el tema y allí les comunicaron, "ante nuestra sorpresa y decepción", que el grifo de la financiación se cerraba porque la prioridad era la reconstrucción tras los daños causados por la dana.

"Es del todo comprensible, pero consideramos que debe haber presupuesto para otras necesidades, como es nuestro caso, pues el edificio de la lonja necesita con urgencia reparaciones para evitar males mayores", expone.

Obras básicas

Y es que Marco, patrón mayor de la Cofradía campellera, no confía en que se lleven a cabo las obras básicas, como les han asegurado, "ante la experiencia de promesas incumplidas anteriormente".

No obstante, mientras se intentan solucionar estos inconvenientes, continúa realizándose la subasta diaria de pescado, para ofrecer a todo el público en general la posibilidad de llevarse un producto de cercanía, sin incremento adicional ninguno, por la ausencia de intermediarios.

La subasta, única de este tipo en toda España, es una atracción turística más de la localidad, subvencionada por el Ayuntamiento y la Generalitat, una singular licitación, que se empezó en 1991, en la cual los asistentes pujan directamente por el producto expuesto en las bandejas.

Esta actividad se realiza todas las tardes, de lunes a viernes, a partir de las 18 horas, en la lonja de la Cofradía de Pescadores, sita en el muelle pesquero del Clot de l’Illot.