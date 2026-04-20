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Enciende barritas de incienso en su casa de El Campello... y provoca un incendio

La terraza y el salón quedan dañados y la mujer es trasladada al hospital al inhalar humo

Estado en que ha quedado la vivienda

Estado en que ha quedado la vivienda / INFORMACIÓN

L. Gil López

L. Gil López

Susto en El Campello. Una mujer ha encendido unas barritas de incienso en su vivienda y ha provocado un incendio, han confirmado fuentes municipales.

El suceso se ha producido este lunes pasadas las nueve de la mañana en la calle Sant Pere, en la segunda planta de un edificio de seis alturas, en la zona de Carrer La Mar, en la urbanización Gallo Rojo.

Estado en que ha quedado la vivienda tras el incendio

Estado en que ha quedado la vivienda tras el incendio / INFORMACIÓN

Los bomberos del Consorcio y la Policía Local han acudido con celeridad y ha colaborado también el parque de bomberos municipal de Alicante de la playa de San Juan.

Evacuación

El incendio ha provocado mucho humo, que resultaba visible desde cierta altura, y en el interior de la casa había una persona de edad avanzada con problemas de movilidad que pudo ser evacuada a tiempo, según informa el Consorcio.

Los bomberos inspeccionan la vivienda afectada por el incendio

Los bomberos inspeccionan la vivienda afectada por el incendio / INFORMACIÓN

A la llegada de los bomberos se iniciaron las labores de extinción del incendio, evitando su propagación por el resto de viviendas y partes comunes del edificio; sin embargo, la vivienda sí quedó muy afectada por el incendio, en especial el salón y la terraza.

Al hospital

Dada la rápida actuación de los bomberos, no ha sido preciso evacuar el edificio, pero la mujer ha sido trasladada al hospital, ya que estaba afectada por inhalación de humo, según fuentes municipales.

Noticias relacionadas y más

Han intervenido una unidad de mando de jefatura, una bomba urbana pesada y una autoescalera con un sargento, un cabo y seis bomberos del parque de San Vicente del Raspeig.

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