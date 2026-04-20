Obras contra reloj en el nuevo IES García Berlanga de Sant Joan

Es el único centro de la Comunidad Valenciana que tiene toda la familia de Imagen y Sonido. El IES Luis García Berlanga de Sant Joan d'Alacant se prepara para abrir una nueva etapa con unas instalaciones punteras y una oferta completa de ciclos formativos especializados en el sector audiovisual.

Las obras de construcción del nuevo instituto, con una inversión de 12,5 millones de euros, encaran la recta final tras un largo proceso que empezó en enero de 2024, cuando las máquinas entraron para demoler el histórico edificio situado en L'Alqueria (antiguo Parque Ansaldo).

Los trabajos van contra reloj para poder terminar a lo largo de mayo o junio y dejar el mes de julio para el traslado de todo el equipamiento y material desde el centro provisional en el que llevan tres cursos, desde el 2023-2024.

El jefe del Consell, en la visita al instituto / L. Gil López

De este modo, en septiembre arrancarían las clases en el nuevo edificio, diseñado para acoger unidades de ESO, de Bachillerato y ciclos formativos vinculados exclusivamente a la familia profesional de imagen y sonido. Entre estos estudios se incluyen titulaciones centradas en realización, sonido, producción, iluminación, vídeo DJ y animación.

Evolución

El jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca, ha visitado este lunes las obras, acompañado por el alcalde, Santiago Román, y los ediles del equipo de gobierno del PP, y ha comprobado la evolución de los trabajos que van a hacer del IES Berlanga un referente nacional.

"Tenemos la experiencia de cuando llevamos todo a las prefabricadas, la idea es empezar en septiembre en las nuevas instalaciones", ha explicado a este diario el jefe de estudios de FP, Demetrio García, que ha acudido a ver las obras junto al jefe de estudios de la ESO y Bachillerato, Pau Calabuig.

Una de las aulas / L. Gil López

El futuro edificio no será un instituto al uso, sino una infraestructura especializada al servicio de la creatividad. Contará con cinco espacios diseñados específicamente para el aprendizaje práctico: un aula-escenario, un plató de televisión, un estudio de fotografía, un espacio para producción audiovisual y un salón de actos polivalente.

En la segunda planta se ubicarán los estudios de sonido y DJ. A todo ello se suma un ciclorama profesional, un elemento costoso e indispensable en producciones audiovisuales, que será construido dentro del propio proyecto arquitectónico.

Un obrero coloca unos apliques en la pared / L. Gil López

El IES empezó a levantarse en el año 1983 y dos años después, en 1985, recibió a sus primeros alumnos, 217, en un centro que entonces se llamaba IFP San Juan. No fue hasta 1996 que pasó a denominarse Instituto de Educación Secundaria y el año siguiente el cineasta valenciano dio nombre al centro.

Para celebrar esa decisión, Berlanga realizó una visita en mayo de 1997, donde fue recibido como una estrella, con la pancarta "Bienvenido Mr. Berlanga" y con la melodía de la mítica película. Fue una jornada muy especial en la que los alumnos le bautizaron como "abuelo adoptivo", el director de cine firmó en el libro de honor y descubrió la placa conmemorativa del instituto que lleva su nombre. Precisamente, el Ayuntamiento ha conseguido salvar este distintivo del derribo.

Miles de alumnos

Aunque empezó con poco más de 200 estudiantes, fue subiendo la cantidad y en la década de los noventa contaba ya con unos 600. Luego hubo un pequeño descenso de matrículas, hasta que en la última década se situó en torno a los 700 alumnos.

Previamente a la visita al instituto, el presidente de la Generalitat ha mantenido un encuentro con el alcalde y la corporación municipal, donde ha reiterado la voluntad de la Generalitat de seguir colaborando con el Ayuntamiento para continuar desarrollando proyectos que impulsen el progreso y el bienestar de Sant Joan.