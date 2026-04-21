Un fallo "puntual" deja a 50 familias de San Vicente sin cobrar las ayudas del comedor de 0 a 3 años

Un error "puntual" del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig ha dejado a 49 familias sin recibir las ayudas directas para el comedor escolar para sus hijos de 0 a 3 años matriculados en centros de educación infantil.

La subvención se aprobó por decreto el pasado 29 de diciembre de 2025, con un montante total de 53.420 euros, pero aún no se ha saldado, pese a que los beneficiados deberían haber recibido, al menos, dos de los tres pagos que completan esta ayuda municipal.

El objetivo de esta partida es la atención a familias con menores de cero a tres años que por sus circunstancias personales, familiares, económicas y sociales precisen de ayuda para los gastos derivados del servicio de comedor de menores escolarizados en centros de educación infantil.

El Ayuntamiento destina este dinero para la prevención y atención de situaciones de pobreza infantil, subvencionando los gastos mensuales derivados del servicio de comedor del centro de educación infantil a familias que se encuentren en situación de dificultad socioeconómica y reúnan la puntuación suficiente de acuerdo al baremo que se establece y a la disponibilidad presupuestaria.

"Injustificado"

El PSOE ha denunciado este martes que el equipo de gobierno de PP y Vox debe 31.400 euros en ayudas directas, con lo que se han dado casos de personas afectadas que se han visto obligadas a sacar a sus hijos e hijas del servicio de comedor al no poder afrontar el pago debido al retraso "injustificado" en el cobro.

Las subvenciones se solicitaron entre octubre y noviembre y fueron validadas en diciembre del pasado año por el área de Derechos Sociales, de manera que se deberían haber abonado a partir de enero, explican los socialistas.

Los socialistas reprochan la "nula gestión" que ha sumido a familias en la incertidumbre

La portavoz del PSOE, Asun París, culpa directamente al equipo de gobierno y señala que es una consecuencia directa de haber aprobado el presupuesto en abril por la "desidia" de PP y Vox, por lo que, según han confirmado con familias perjudicadas por el retraso, "ahora están esperando de manera urgente esta ayuda".

El PSOE agrega que no se ha comunicado oficialmente la concesión a las familias, lo que ha provocado incertidumbre. A las familias se les ha hecho un requerimiento de justificación de los gastos del comedor para poder cobrarla, pero "no se han pagado los seis primeros meses".

"Tenemos a un equipo de gobierno que no cuida a las familias más vulnerables. PP y Vox están permitiendo que haya familias que no puedan costearse el comedor de sus hijos e hijas de los centros de educación infantil por su nula gestión", recalca la portavoz.

Por su parte, el Ayuntamiento ha salido al paso poco después para informar a la ciudadanía de que el pago de las ayudas municipales para sufragar el servicio de comedor de menores de 0 a 3 años ha sufrido un "retraso puntual debido a incidencias técnicas de carácter administrativo".

Mensaje de tranquilidad

El Consistorio ha trasladado un mensaje "de tranquilidad" a las familias beneficiarias, ya que recalca que esta situación no afecta a la concesión de las ayudas ni a los derechos reconocidos a las personas solicitantes.

"Una vez solventados los problemas técnicos detectados, en los próximos días se procederá al abono de las ayudas correspondientes a aquellas solicitudes que hayan presentado correctamente la documentación justificativa requerida", explican fuentes municipales.

El Ayuntamiento agradece la "comprensión" de las familias y reafirma su compromiso con el apoyo a la conciliación familiar y el bienestar de la infancia, "trabajando para garantizar la normalidad en la gestión y el pago de estas prestaciones municipales". En cualquier caso, para cualquier consulta o aclaración, aclara que las personas interesadas pueden dirigirse a los canales habituales de atención municipal.