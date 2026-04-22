El alcalde de Sant Joan descarta tomar medidas con la tesorera imputada por Les Naus y apunta al ministro de Hacienda

La magistrada que investiga las presuntas irregularidades en las adjudicaciones de viviendas protegidas en el residencial Les Naus de Alicante ha citado a declarar, en calidad de investigados, a un total de quince personas, entre las que se encuentra la tesorera del Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant, Sira Pérez.

La funcionaria tomó posesión el pasado mes de octubre y anteriormente ocupó durante seis años el puesto de interventora de la Generalitat. La habilitada nacional, sobre el papel, reside en su piso de Les Naus junto a sus dos hijos.

Está citada el 5 de junio para declarar como investigada por, precisamente, no aportar "la documentación acreditativa de los ingresos ni de las propiedades del cónyuge".

El alcalde de Sant Joan, Santiago Román, a preguntas de INFORMACIÓN sobre si va adoptar alguna decisión por su condición de imputada, ha descartado tomar medidas con la tesorera.

Nombrada por el Botànic

El regidor ha lanzado la pelota al tejado del PSOE, en concreto del recién nombrado ministro de Hacienda. "En el momento de producirse los hechos por los que ahora se le investiga era interventora del Servicio Territorial de Hacienda y Modelo Económico, nombrada por el Botànic de PSOE, Compromís y Podemos, y dependía del conseller de Hacienda y ahora ministro, Arcadi España".

La tesorera, según fuentes municipales, se encuentra de baja laboral desde pocos días después de que INFORMACIÓN destapase el escándalo de la adjudicación de las viviendas de Les Naus.

Por su parte, el PSOE de Sant Joan reclama al alcalde "responsabilidad, transparencia y las medidas necesarias" para garantizar el buen funcionamiento de la administración. "Más si cabe cuando el escándalo de Les Naus afecta directamente a una empleada pública con un cargo de mucha responsabilidad en nuestro Ayuntamiento", explica la portavoz, Esther Donate.

Presunta prevaricación

La funcionaria, además de involucrada en Les Naus, está acusada de prevaricación en un asunto que la sentará en el banquillo junto a varios cargos de la corporación de Crevillent. En esa causa se investigan presuntas irregularidades en la adjudicación y prórroga del contrato del servicio de conserjes y mantenimiento de las instalaciones deportivas municipales de Crevillent, externalizado a la empresa Tot Sport Crevi S.L., vinculada al entorno familiar del entonces coordinador de Deportes del Ayuntamiento, Francisco Manuel Serna González. Pérez está imputada por haber formado parte de la Mesa de Contratación que validó algunas de las decisiones ahora cuestionadas judicialmente.

Además de la funcionaria de Sant Joan, están investigadas otras catorce personas, entre ellas la exedil de Urbanismo de Alicante, Rocío Gómez, la ex directora general del gobierno de Barcala, María Pérez-Hickman, y diez dueños de viviendas protegidas.