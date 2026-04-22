Tres años sin contrato para la publicidad en marquesinas y mupis de El Campello... ¿y llega la picaresca?

El Campello lleva tres años sin contrato para la explotación de publicidad en marquesinas, mupis y otros soportes. Tres años en los que el Ayuntamiento ha dejado de ingresar unos 210.000 euros, teniendo en cuenta la cantidad económica que abonaba la última empresa que se hizo cargo de este servicio.

El canon inicial era de 50.000 euros anuales, pero se incrementó en casi 18.000 euros al aumentar el número de mupis instalados, es decir, que a las arcas municipales entraban unos 70.000 euros cada año. El contrato caducó en abril de 2023 tras siete años, cinco iniciales más dos prórrogas.

Desde entonces y durante este tiempo, las marquesinas, mupis o postes estaban en blanco. Pero los soportes publicitarios resultan golosos para las mercantiles, que al parecer no pueden esperar. Es lo que ha denunciado Esquerra Unida-Podem, que se ha "abierto la puerta a la picaresca" por parte de empresas.

Mupis sin publicidad en El Campello / INFORMACIÓN

El portavoz de la coalición, Pedro Mario Pardo, ha presentado por registro un escrito en el que expone que la explotación actual de dichos soportes por terceros es "irregular, representando una ocupación de bienes públicos sin la obligatoria autorización administrativa".

Medidas correctoras

El documento recoge que informó en marzo al concejal de Policía, Rafa Galvañ, de la presencia de publicidad privada "ilícita", pero que el tema se derivó a la Concejalía de Patrimonio, sin que transcurrido un mes se hayan tomado medidas correctoras. En este tiempo, la publicidad comercial no solo persiste en mupis, sino que se ha extendido a soportes como marquesinas de autobús.

Por ello, EU-Podem pide que se ordene la retirada "inmediata" de toda publicidad instalada en soportes municipales que carezcan de contrato en vigor, procediendo al sellado o inutilización de los espacios publicitarios para evitar su uso irregular.

Además, solicita que el gobierno local abra expediente administrativo para identificar a la persona física o jurídica que está gestionando y autorizando de facto estos espacios y que la Policía Local investigue los hechos y contacte con las empresas anunciantes para identificar al intermediario que comercializa estos espacios y verificar la existencia de contraprestaciones económicas.

Publicidad en una marquesina de autobús / INFORMACIÓN

"Es inaceptable que la falta de contrato publicitario haya costado a El Campello más de 200.000 euros en ingresos perdidos", reprocha el portavoz de la coalición, que añade que mientras las concejalías de Patrimonio y Policía "se pasan la pelota unas a otras, la explotación irregular de soportes sigue creciendo".Por el lo, pide que se cumpla la ley y tilda de "intolerable" que la ciudad "sufra esta desidia mientras nadie asume la responsabilidad de lo que ocurre en nuestras calles".

Por su parte, el gobierno local del PP afirma que el pliego para la concesión del servicio para la instalación, mantenimiento y explotación de los soportes de información y publicidad está en fase de revisión por parte del departamento de Contratación para sacarlo a licitación.

¿De quién son las marquesinas?

Preguntado por si va a tomar medidas contra empresas que han "okupado" algunos espacios, fuentes municipales sostienen que "difícilmente podemos actuar cuando esos paneles no son nuestros, sino de la empresa de autobuses. Son sus marquesinas, como las que tiene el Tram".

Esta respuesta choca con las declaraciones que hizo el alcalde, Juanjo Berenguer, en el pleno de febrero, cuando aseguró que el pliego de publicidad externa se estaba redactando y que en el inventario "aparecen las marquesinas, por lo que formarán parte de la licitación, que yo pensaba que formaban parte de la empresa de autobuses".

Precisamente, el Ayuntamiento de Alicante dio este martes un nuevo paso para renovar el mobiliario vinculado al autobús urbano con un contrato que pone el foco en la actualización tecnológica de las paradas. La Junta de Gobierno aprobó el inicio del expediente y la exposición pública del estudio de viabilidad económico-financiero para la futura concesión de la gestión integral y explotación publicitaria de este mobiliario, un trámite previo a la licitación.