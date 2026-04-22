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Mil scouts van a desembarcar en El Campello

La acampada incluye la práctica de deportes como el paddle surf y la recogida de microplásticos en la playa

Acampada de scouts en la provincia, en una imagen de archivo

Acampada de scouts en la provincia, en una imagen de archivo / david revenga

L. Gil López

L. Gil López

Un millar de scouts en El Campello. Bajo la organización de ASDE Scouts Valencians, la implicación del Grupo Scouts Mare Nostrum de El Campello y la colaboración del Ayuntamiento, el muicipio recibirá este fin de semana a mil jóvenes y menores de la Comunidad Valenciana, que acamparán en el terreno del circuito BMX, situado junto al polideportivo El Vincle.

La convivencia durará las jornadas del sábado y el domingo, por lo que durante todo el fin de semana el municipio se inundará de menores y jóvenes ataviados con sus característicos uniformes y pañoletas de scouts.

Reunión con scouts en el Ayuntamiento de El Campello

Reunión con scouts en el Ayuntamiento de El Campello / INFORMACIÓN

El encuentro se ha organizado de forma que, siempre acompañados de monitores, los participantes conozcan y disfruten de El Campello, sus playas, sus parajes naturales y rincones históricos y hasta de sus fiestas y un deporte que les atrae especialmente: el paddle surf. Por ello, en la concentración se han implicado diversos colectivos locales.

Limpieza de playa y río

Especial atención merecen las actividades programadas en apoyo del medio ambiente, como la recogida de microplásticos en la playa por parte de los más pequeños, y una mañana del domingo en la que los de más edad se dedicarán a limpiar el cauce del río.

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Habrá un acto de inauguración el sábado, con el alcald,e Juanjo Berenguer, y otras autoridades locales que les darán la bienvenida. A la clausura, que será el domingo a las 13 horas, asistirá el director general del Instituto Valenciano de la Juventud (IVAJ), Vicent Ripoll Gimeno.

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