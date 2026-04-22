Mil scouts van a desembarcar en El Campello
La acampada incluye la práctica de deportes como el paddle surf y la recogida de microplásticos en la playa
Un millar de scouts en El Campello. Bajo la organización de ASDE Scouts Valencians, la implicación del Grupo Scouts Mare Nostrum de El Campello y la colaboración del Ayuntamiento, el muicipio recibirá este fin de semana a mil jóvenes y menores de la Comunidad Valenciana, que acamparán en el terreno del circuito BMX, situado junto al polideportivo El Vincle.
La convivencia durará las jornadas del sábado y el domingo, por lo que durante todo el fin de semana el municipio se inundará de menores y jóvenes ataviados con sus característicos uniformes y pañoletas de scouts.
El encuentro se ha organizado de forma que, siempre acompañados de monitores, los participantes conozcan y disfruten de El Campello, sus playas, sus parajes naturales y rincones históricos y hasta de sus fiestas y un deporte que les atrae especialmente: el paddle surf. Por ello, en la concentración se han implicado diversos colectivos locales.
Limpieza de playa y río
Especial atención merecen las actividades programadas en apoyo del medio ambiente, como la recogida de microplásticos en la playa por parte de los más pequeños, y una mañana del domingo en la que los de más edad se dedicarán a limpiar el cauce del río.
Habrá un acto de inauguración el sábado, con el alcald,e Juanjo Berenguer, y otras autoridades locales que les darán la bienvenida. A la clausura, que será el domingo a las 13 horas, asistirá el director general del Instituto Valenciano de la Juventud (IVAJ), Vicent Ripoll Gimeno.
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