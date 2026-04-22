Mutxamel pide un sistema de alerta para el barranco del Juncaret

Un sistema de alerta para el barranco del Juncaret. Es la petición que ha hecho el alcalde de Mutxamel, Rafael García Berenguer, al conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, en la reunión que han mantenido este miércoles en la casa consistorial para evaluar las políticas de actuación en materia de seguridad y emergencias en el municipio.

El regidor ha destacado la importancia de que las administraciones vayan de la mano tanto en labores de emergencia como de prevención y ha subrayado que son necesarias las vías de colaboración para poder implantar medidas.

Una de ellas es un sistema de alerta para el barranco del Juncaret, cuya crecida de las aguas cuando hay episodios de lluvias torrenciales afecta a cientos de familias de la zona, ya que pasa por dos urbanizaciones. "La Policía Local actúa cada vez que ocurre, pero nos gustaría tenerlo centralizado con la conselleria", ha afirmado García Berenguer.

El regidor ha explicado al conseller que siguen actualizando los planes y simulacros "para adaptarnos a la realidad" del municipio, que no deja de crecer en población.

Planes

Valderrama, por su parte, ha destacado el trabajo que está realizando el Ayuntamiento con los planes de emergencias, tanto los territoriales como los especiales contra incendios forestales, inundaciones o riesgo sísmico: "Es uno de los municipios de la Comunidad que cumple con todos ellos, que está concienciado y sensibilizado".

El conseller ha indicado que en la reunión se ha puesto sobre la mesa el sistema de alerta temprana y cómo colaborar y coordinarse entre las dos administraciones, "con lealtad institucional, para garantizar la seguridad y las emergencias en Mutxamel".

No es la primera vez que el Consistorio, ante lluvias torrenciales como las que se produjeron el pasado invierno, alerta a los ciudadanos del peligro de circular por algunas calles por la crecida del Barranco del Juncaret y corta la circulación.