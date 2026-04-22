Mutxamel organiza una fiesta de ropa de verano de segunda mano: lleva tus prendas y “compra” otra gratis

La Resistienda organiza la tercera Fiesta de Intercambio de Ropa de Verano en la Casa de la Joventut el próximo viernes 8 de mayo de 18.00 a 20.00 horas.

El objetivo de esta fiesta, que este año tiene el lema ‘Haz que la ropa de segunda mano sea tu primera opción’, es renovar el armario de cara a los meses más calurosos de forma gratuita y divertida. Jóvenes y mayores podrán disfrutar de este plan para el que no hace falta inscribirse sólamente asistir e intercambiar ropa.

Para participar en esta fiesta cada persona puede llevar hasta cinco prendas de ropa de verano (no se admite ropa interior ni calzado) que ya no utilice y que estén limpias y en buen estado. A cambio se le entregarán ‘llavors’, la moneda social del evento con las que podrá “comprar” otras prendas disponibles en este mercado. Esta es una excelente forma de dar una segunda vida a las prendas de ropa que ya no nos ponemos y renovar el armario gratis.

La Resistienda, un proyecto educativo de éxito

Tal y como informa el Ayuntamiento de Mutxamel, esta iniciativa se enmarca en el proyecto educativo La Resistienda, una tienda de ropa de segunda mano gestionada por el alumnado de Economía del IES L’Allusser y que este año cumple cinco años de trayectoria, consolidándose como una experiencia pionera de emprendimiento social nacida en el aula y abierta a toda la comunidad.

La Resistienda está coordinada por Elena Conesa, profesora de Economía, y es un proyecto educativo con un crecimiento sostenido en el más de 900 personas han comprado prendas durante sus 5 años de existencia en 11 aperturas dentro y fuera del centro educativo y 90 alumnos y alumnas han formado parte del equipo. Se han vendido más de 1.800 prendas, se ha reutilizado el 65,8 % y se han vendido más de 4.000 llavors, consolidando un proyecto real de sostenibilidad, emprendimiento, economía circular y servicio a la comunidad.

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Además, forma parte de la estrategia global de sostenibilidad del centro, L’Allusser Sostenible, reconocido por la Generalitat Valenciana como Proyecto de Innovación e Investigación Educativa Global (PIIE) para los cursos 2023–2024 y 2024–2025 y que es un impulso que refuerza la misión del instituto de avanzar hacia un modelo educativo más sostenible y comprometido.