San Vicente crea el Consejo de Diversidad Funcional, con cinco organizaciones sociales

San Vicente del Raspeig ha constituido el primer Consejo Municipal de Diversidad Funcional de la localidad, un órgano de carácter consultivo que permitirá la participación en la vida política y ciudadana de las personas con diversidad funcional, sus familias y entidades representativas de este colectivo.

El alcalde, Pachi Pascual, ha presidido esta primera sesión acompañado de la vicepresidenta del consejo, la concejal de Derechos Sociales, Mariela Torregrosa, representantes de todas las formaciones políticas municipales, personal técnico del área de Derechos Sociales y organizaciones sociales, que pasan formar parte del Consejo de Diversidad Funcional. Estas últimas participarán con diez vocalías, dos para cada una de ellas, que ocuparán las entidades Anda, ADSI, APSA, Asociación de Padres y Familiares del C.O. Maigmó y Adacea.

Torregrosa ha explicado al inicio de este primer encuentro que se pretende "trabajar juntos" por las personas con discapacidad "de una forma más eficaz y que nos enseñéis el camino que debemos recorrer para avanzar hacia una inclusión real".

Propuestas e informes

La edil ha aclarado que este órgano no tendrá carácter vinculante, pero servirá de enlace para trasladar propuestas a todas las concejalías para que sean sometidas a estudio, así como para la realización de informes y dictámenes.

El alcalde de San Vicente ha presidido la primera reunión del Consejo / INFORMACIÓN

El Consejo de Diversidad Funcional se convocará de forma ordinaria dos veces al año y también pueden celebrarse sesiones extraordinarias. En todos los encuentros, los vocales podrán presentar propuestas, siguiendo el reglamento establecido.

Facilitar la inclusión

Torregrosa ha detallado que se inicia la trayectoria de un nuevo foro de participación pública activa donde se van a poner en común ideas, sugerencias, actividades y proyectos, "posibilitando la realización de informes y estudios que recojan las necesidades de personas con diversidad funcional del municipio y sus familias para facilitar su inclusión, independientemente de sus capacidades físicas o mentales".

Otras labores asignadas al consejo son optimizar los esfuerzos que realizan las entidades que trabajan en el ámbito, revisar las ordenanzas y los reglamentos municipales que afecten a la accesibilidad para comprobar su efectividad e impulsar campañas de información y sensibilización social.

La concejal de Derechos Sociales ha concluido que se trata, en definitiva, "de garantizar la participación efectiva" de las personas con diversidad funcional en la planificación, ejecución y evaluación de las políticas locales, según se recoge en la Ley de Accesibilidad Universal de la Comunidad Valenciana.