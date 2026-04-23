Empresas pagan por anunciarse en mupis y marquesinas de El Campello a una mercantil sin vínculo con el Ayuntamiento

El Campello lleva tres años sin contrato para la explotación de publicidad en marquesinas, mupis y otros soportes. Esta circunstancia, como ha publicado INFORMACIÓN, ha abierto la puerta a la picaresca de empresas, que se anuncian en esos espacios.

Pero es que hay mercantiles que incluso han pagado dinero por anunciarse, según ha constatado este diario. Es el caso de una inmobiliaria, que explica que llamó "al número que aparecía en el mupi y he pagado por tres meses, de febrero a abril".

El número al que se refiere es al que aparece en varios soportes y mupis de calles de El Campello, un letrero que pone "Aquí su publicidad" o "Aquí su anuncio", seguido de un número de teléfono.

Al llamar este diario, la empresa ha asegurado en un primer momento que es la mercantil que tenía el anterior contrato para la explotación de publicidad. Asimismo, ha indicado que estaba a la espera de un nuevo concurso "para volver a presentarnos" y, dado que los ayuntamientos "no son ágiles, mientras tanto se sigue prestando el servicio".

Preguntada por si el Ayuntamiento es conocedor de este modus operandi a pesar de estar el contrato caducado, la representante de la mercantil ha añadido que "sí tiene constancia".

Mupi ya sin publicidad pero con un letrero para anunciarse / INFORMACIÓN

Pero resulta que esta empresa no es la que tenía el contrato con el Consistorio, por lo que al inquirirle en una segunda llamada telefónica por esta cuestión, se ha limitado a señalar que no hacía declaraciones al respecto.

Uso irregular

Mientras, los anuncios que había en varios mupis y marquesinas de autobús, el de la inmobiliaria o el de una empresa de avena, han sido retirados de la noche a la mañana, sin que se sepa quién lo ha hecho, después de que INFORMACIÓN publicase el miércoles la noticia del contrato caducado y que EU-Podem denunciase el uso irregular de los soportes. De este modo, vuelven a estar en blanco, aunque con el mismo letrero y teléfono para publicitarse.

Quizás alguien se publicita sin permiso Marcos Martínez — Concejal de Vía Pública

Por su parte, el concejal de Vía Pública, Marcos Martínez, recalca que el Ayuntamiento contrató "en su día con Impursa y ese teléfono corresponde a la empresa Diseños Exteriores", al tiempo que insiste en que en el inventario municipal de mupis no constan aquellos en los que se están publicitando, y pagando, mercantiles.

El alcalde, Juanjo Berenguer, en el pleno de febrero, aseguró que el pliego de publicidad externa se estaba redactando y que en el inventario "aparecen las marquesinas, por lo que formarán parte de la licitación, que yo pensaba que formaban parte de la empresa de autobuses".

Sobre la desaparición de los anuncios, el Ayuntamiento no ha sido y apunta "a una casualidad o quizás sea alguien que se publicita sin permiso", y anuncia que va a pedir un informe "exhaustivo" a su jefe de servicio.

Vox dice que los soportes publicitarios "han continuado en funcionamiento" sin contrato por lo que reclama que el PP aclare la gestión

Mientras, Vox El Campello explica en un comunicado que ha conocido ahora que el Ayuntamiento lleva tres años sin contrato en vigor para este servicio, un periodo de tiempo en el que los soportes publicitarios "han continuado en funcionamiento, lo que podría haber supuesto una merma en los ingresos municipales asociados a su explotación".

Por ello, el partido de ultraderecha considera "necesario" aclarar el marco en el que se ha venido desarrollando esta actividad al no existir un contrato administrativo que regule de forma expresa su adjudicación, control y condiciones económicas.

La marquesina con publicidad el miércoles y sin ella el jueves / INFORMACIÓN

Por ello, el grupo municipal ha solicitado al equipo de gobierno información detallada sobre las causas que han motivado la ausencia de un contrato vigente, la gestión realizada durante este periodo y las previsiones para la regularización del servicio.

Regularizar el contrato

Asimismo, Vox insta al Ayuntamiento a impulsar, "a la mayor brevedad posible", un procedimiento de contratación conforme a la normativa vigente "que garantice la transparencia, la seguridad jurídica y la adecuada protección de los intereses municipales".

EU-Podem, que fue quien alertó del posible uso irregular de soportes publicitarios municipales, pidió por registro que el gobierno local abra expediente administrativo para identificar a la persona física o jurídica que está gestionando y autorizando de facto estos espacios y que la Policía Local investigue los hechos y contacte con las empresas anunciantes para identificar al intermediario que comercializa estos espacios y verificar la existencia de contraprestaciones económicas.