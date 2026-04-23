San Vicente se refuerza con ocho agentes y remodelará el edificio de la Policía Local

San Vicente del Raspeig refuerza la Policía Local con la ampliación de la plantilla y la remodelación del edificio de las fuerzas de seguridad municipales. El Ayuntamiento ha formalizado el nombramiento de ocho agentes que cubrirán plazas de oficiales, una designación que se suma al incremento de la plantilla que comenzó el pasado año con cuatro plazas y continuará en este ejercicio con el incremento de cuatro efectivos más, que asumirán nuevas competencias.

A esto se une la reforma del edificio de la Policía Local, situado en la calle La Huerta y construido en 2008. El gobierno local de PP y Vox ha sacado a licitación el contrato de obras para adecuación de las dependencias, con un presupuesto estimado de 204.930 euros.

El proyecto incluye la redistribución de dependencias y la mejora del control de accesos para un adecuado funcionamiento del servicio, tanto a nivel interno como en lo relativo a atención a la ciudadanía, según consta en la documentación incluida en la plataforma de contratación del estado.

Drones y vehículos

Otro de los aspectos destacados son las inversiones realizadas para la renovación de la equipación policial: en los últimos dos años se ha cambiado buena parte del parque móvil con nuevas motos y coches y se ha incorporado un puesto de mando avanzado con tecnología de última generación, que incorpora un dron de vigilancia, y un vehículo para atestados. También se han adquirido chalecos de protección balística personal y otro material necesario para el desarrollo de labores de vigilancia.

Acto de nombramiento de ocho agentes en San Vicente, con el alcalde y el edil de Policía / INFORMACIÓN

El concejal de Seguridad, Adrián García, ha manifestado que con la incorporación de ocho policías más en solo dos años "damos un salto cuantitativo y cualitativo importante en favor de la seguridad en la ciudad". Además, el edil ha confirmado que el aumento y consolidación de la plantilla se verá reforzado con una nueva plaza de técnico de administración, que se hará efectiva a lo largo de este año.

El edil ha señalado que estas mejoras van encaminadas a que San Vicente disponga de un cuerpo de seguridad "moderno y bien equipado en consonancia con las necesidades que existen actualmente en una ciudad que tiene más de 61.000 habitantes censados y la previsión es que siga creciendo en población, tamaño y en servicios públicos y dotaciones".