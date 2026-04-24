El Campello da el último paso antes de la apertura de la piscina: "Hoy es un gran día"

Parece que esta vez sí la piscina de El Campello va a ser una realidad. Tras un largo, tedioso y farragoso camino administrativo y jurídico que ha durado una década, el complejo deportivo con pileta cubierta climatizada encara la recta final y, parece que definitiva, para su apertura.

El alcalde, Juanjo Berenguer, ha firmado esta semana con carácter definitivo la gestión de las instalaciones con la mercantil almeriense Ego Sport Center. La empresa dispone, a partir de la firma del acta de inicio que se hará en los próximos días, de hasta seis meses para que el centro deportivo abra sus puertas y hasta un año para adecuar el aparcamiento anexo que contempla el concurso.

El regidor se muestra "eufórico" tras firmar la adjudicación del proyecto estrella municipal, según recoge la nota de prensa. "Es un gran día. Hemos firmado la adjudicación definitiva de la gestión del complejo deportivo,… hemos dado un gran paso, yo diría ‘el paso’, para la apertura las instalaciones que tantas veces hemos hablado, tantas veces hemos defendido y por las que tanto tiempo llevamos luchando", señala el primer edil.

"Cuando se llega a este punto es de justicia volver la vista atrás y ver cuánta gente ha luchado por esta apertura. Y no me refiero solo a alcaldes y concejales, sino a todos los que han participado de todo o parte de este largo camino. Sin ese trabajo, ese ánimo y esa defensa no hubiéramos llegado hasta aquí. Gracias de todo corazón", recoge la nota, que añade que Berenguer está "realmente emocionado".

Paciencia

El regidor ha tenido palabras para los vecinos, que llevan años aguardando la apertura: "Han tenido mucha paciencia porque ha sido mucho el tiempo que ha transcurrido hasta llegar hasta aquí. Para todos, también mi agradecimiento, personal y como alcalde". El equipo de gobierno, recoge la nota, felicita expresamente a los funcionarios encargados de resolver este último tramo del expediente con celeridad.

El complejo deportivo, situado en la calle Doctor Francés Xavier Balmis i Berenguer, en pleno centro, tuvo un coste de unos seis millones de euros y consta de piscina cubierta, spa e instalaciones anexas de pádel, tenis y polideportiva cubierta, así como de un parking anejo en superficie.Las obras arrancaron en 2010 y la piscina finalizó en 2016, mientras que las pistas anexas terminaron en 2017.

El complejo deportivo de El Campello, en una imagen aérea / INFORMACIÓN

Poco después llegaron los problemas. En 2019, el primer concurso para licitar la gestión quedó desierto al estimar el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales los recursos de dos empresas que quedaron excluidas del proceso, al considerar que la única adjudicataria que quedaba tampoco reunía los requisitos exigidos en el pliego.

Recursos

Tras varios años, salió de nuevo a concurso y el pleno de septiembre pasado aprobó la adjudicación por un plazo de 14 años a Ego Sport Center, S.L. Pero, un mes después, Arena Alicante S.A. acudió al Tribunal de Recursos Contractuales, dependiente del Ministerio de Hacienda, instando a que anulase la adjudicación del contrato al cuestionar la viabilidad económica de la propuesta, alegando que la ganadora había presentado una oferta baja.

El organismo aceptó el recurso, anuló el acuerdo de adjudicación y acordó retrotraer el proceso al momento de presentar documentación aclaratoria.Una vez realizado ese proceso, volvió a pasar por el pleno, el pasado marzo, donde se aprobó de nuevo la adjudicación a Ego Sport Center, con el respaldo de los concejales de PP, PSOE y Vox, las abstenciones de Compromís, Per El Campello y los dos concejales no adscritos y el voto en contra de Esquerra Unida- Podem.

La mercantil tiene hasta seis meses para abrir las instalaciones

Para que esa adjudicación fuera definitiva había que superar 15 días de exposición pública por si el resto de licitadores quería presentar alegaciones, lo que hubiera supuesto un nuevo retraso de varios meses. No ha sido el caso. El Campello respira.

La propuesta de la Mesa de Contratación, validada por informes técnicos y jurídicos, garantiza una gestión "a riesgo y ventura" de la adjudicataria, lo que supone que el Ayuntamiento no abonará contraprestación económica alguna por el servicio.

Horarios

El complejo prestará servicio de acuerdo a un horario ya definido: de lunes a viernes de 6:30 a 22:30 horas, los sábados de 8:00 a 21:00 horas y los domingos de 8:00 a 14:00 horas. En lo que se refiere al impacto social y educativo de las instalaciones, se garantiza el uso gratuito de algunas calles de la piscina para las Escuelas Municipales, colegios públicos e institutos, además de 541 pases gratuitos para servicios sociales.

En cuanto a mejoras del servicio, destaca que se amplía el horario de apertura en 2.308 horas anuales y se reduce el precio del bono de baño libre a 19,90 euros. Asimismo, el adjudicatario asume la renovación del pavimento de las pistas de pádel y la adecuación del parking anejo, sin coste para las arcas municipales, además del equipamiento necesario para su puesta en marcha.