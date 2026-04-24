El futuro centro de salud de San Vicente avanza... a paso de tortuga

El tercer centro de salud en San Vicente del Raspeig, una de las grandes reivindicaciones del municipio, tendrá que esperar para hacerse realidad. El Ayuntamiento ha confirmado, eso sí, que el proyecto avanza este año con la licitación y posterior redacción de la propuesta técnica que, una vez terminada, permitirá que se inicie la siguiente fase de construcción del edificio.

El alcalde y concejal de Urbanismo, Pachi Pascual, ha recordado que el primer paso que se dio a principios del año pasado, con la cesión de la parcela donde se construirá el edficio sanitario, "algo fundamental para poder continuar que, sorprendentemente, no se había realizado antes. No hemos dejado de trabajar".

El primer edil del PP ha lanzado un dardo a los anteriores gobiernos locales de izquierda, ya que ha incidido en que "en solo tres años", se han hecho "muchas más gestiones que en las dos legislaturas anteriores" para tratar este asunto directamente con la Conselleria de Sanidad, a la que le han trasladado en las reuniones mantenidas en Valencia que es una prioridad mejorar la atención primaria "con unas nuevas instalaciones modernas y con todas las dotaciones necesarias".

Con una línea de trabajo constante y continuada en los últimos tres años hemos conseguido desbloquear grandes proyectos que estaban encallados Pachi Pascual — Alcalde de San Vicente

Pascual ha lamentado que en anteriores etapas de gobierno socialista los avances fueron "muy escasos". En contraste, el alcalde ha mantenido que con una línea de trabajo "constante y continuada en los últimos tres años", han conseguido desbloquear "grandes proyectos que estaban encallados", como el Auditorio, el pabellón El Sequet o las piscinas.

Tema resuelto

"También estamos haciendo un seguimiento exhaustivo de los pasos que se van dando respecto al Centro de Salud número 3 con la vista puesta en dejar las cosas resueltas en esta legislatura para que la edificación se inicie en 2027", sin dar fechas concretas.

El alcalde ha asegurado que han detectado por parte de la conselleria que existe interés en poner en marcha el proyecto "y prueba de ello es que hay un presupuesto para ello y eso es más que un gesto, es una forma de garantizar que siga adelante".

Tras la cesión de los terrenos necesarios para el centro de salud número 3 por parte del Ayuntamiento, la administración autonómica cuenta con una parcela de 5.000 metros cuadrados de suelo de uso sanitario y asistencial con capacidad para albergar una edificación de más de 3.000 metros cuadrados construidos delimitada por las calles Dalies, les Campanetes y Sagrat.

Visita de los socialsitas a la parcela del futuro centro de salud de San Vicente / INFORMACIÓN

Pascual se ha comprometido a trabajar de manera coordinada para la realización de una nueva instalación sanitaria en la que se invertirán más de 6 millones de euros para habilitar consultas de medicina familiar, pediatría, enfermería y diferentes especialidades.

El alcalde ha querido agradecer la labor que realizan todos los facultativos y el personal administrativo y sanitario para prestar un servicio de atención "impecable" a los sanvicenteros desde los dos centros de salud del municipio, el consultorio de Santa Isabel y el Hospital de San Vicente.

Hoy se constata ese engaño porque estamos en 2026 y aún no está el proyecto hecho cuando la obra debería empezar este año Asun París — Portavoz del PSOE

Por su parte, el PSOE está en las antípodas de estas aseveraciones y acusa al PP de "frenar" la construcción del inmueble sanitario. En 2025, el Consell del PP presupuestó 100.000 euros para la redacción del proyecto, una cantidad que posteriormente redujo a la mitad (50.000) y que a día de hoy, sigue sin ejecutar. Por ello, los socialistas remarcan que "aún no está el proyecto hecho cuando la obra debería empezar este año" y tachan de "despropósito" el escenario.

La diputada en las Cortes Yaissel Sánchez y la portavoz local, Asun París, que se han desplazado esta semana al solar ubicado en la urbanización El Sagrat, han recordado que ya alertaron hace un año de la "paralización absoluta" de la construcción del centro de salud número tres, junto con otros proyectos prometidos por el PP como el centro cultural de La Yesera. "Hoy se constata ese engaño porque estamos en 2026 y no se ha avanzado en nada" respecto a la construcción de la infraestructura sanitaria, reprochan.

Aumento demográfico

"San Vicente está viviendo un aumento demográfico. Esto trae consigo que tenemos un colapso en lista de espera, personas que siguen esperando una cita médica que nunca llega, con lo cual lo que necesitamos son infraestructuras que estén adecuadas a este aumento de la población", ha afirmado Sánchez, quien ha acusado al Consell de estar más pendiente de Vox en Valencia y Madrid que de cumplir con los vecinos.

Por su parte, París ha señalado al alcalde por "permitir" esta situación cuando en la Generalitat gobierna su partido, ya que los dos centros de salud del municipio están "colapsados". "Esto demuestra que el PP no tiene ningún interés por mejorar la sanidad pública. Con 50.000 euros no se cubre ni la redacción del proyecto", ha lamentado.

Por último, ha insistido en que "parece mentira" que aun habiendo consellers "que conocen la realidad" del municipio, en alusión al sanvicentero José Antonio Rovira, "se esté consintiendo el colapso de los servicios públicos y el retraso injustificado en la construcción de este centro de salud tan necesario".