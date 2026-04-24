Vox echa otro pulso a su socio del PP de San Vicente: defenderá en el pleno "los españoles primero"

Vox de San Vicente del Raspeig presentará en el próximo pleno una moción para garantizar la prioridad nacional en el acceso a los servicios públicos y en la percepción de prestaciones sociales, esto es, "los españoles primero".

La formación ultra gobierna en coalición con el PP y no es esta la primera vez que lleva a sesiones plenarias puntos con los que no coinciden, ha ocurrido, por ejemplo, con el 8-M o con el 25-N, en que ha habido propuestas que ni han sido aprobadas.

Vox, en la moción, denuncia que en los últimos años han entrado en España 10 millones de extranjeros, lo que supone ya un 20% de la población, "lo cual está tensionando el Estado del bienestar que se construyó con el sacrificio y esfuerzo de tantas generaciones de españoles".

Asfixiante carga

El grupo de ultraderecha sostiene que el sistema se encuentra sometido "a una profunda crisis" como consecuencia directa de la "deficiente gestión de los sucesivos gobiernos, que, pese a la asfixiante carga fiscal a la que tienen sometidos al conjunto de los españoles, no son capaces de asegurar la calidad y eficacia de esos mismos servicios públicos".

El grupo municipal de Vox de San Vicente / INFORMACIÓN

Por todo ello, Vox expone que pedirá el apoyo de los partidos del Consistorio sanvicentero para, entre otras cosas, instar al Gobierno de España "a repatriar a todos los inmigrantes que se encuentren de forma ilegal en el país, así como establecer la prioridad nacional en el acceso a todas las ayudas sociales, los servicios públicos y programas de vivienda".

Acceso a la vivienda

Del mismo modo, se instará a la comunidad autónoma a "garantizar la prioridad nacional" de los españoles para acceder a una vivienda social o protegida, así como para acceder a cualquier tipo de ayuda relacionada con la vivienda.

Estas medidas que Vox entiende que son "de sentido común, son necesarias para asegurar el acceso a los servicios públicos de los sanvicenteros de una forma digna y evitar el colapso al que está abocado el sector público de seguir el camino sin retorno emprendido por el gobierno de Pedro Sánchez con sus irresponsables políticas de puertas abiertas y efecto llamada".

Queda por ver que votará el PP que lidera Pachi Pascual, aunque si hace lo mismo que su "jefe" nacional, Alberto Núñez Feijóo, el "no" está asegurado. Hace dos días, el PP rechazó en el Congreso la moción de los de Santiago Abascal sobre la" prioridad nacional".