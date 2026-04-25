La rebelión de vecinos del extrarradio de Agost por el recibo de recogida de basura: "Si no tenemos servicio, ¿por qué tenemos que pagar?"

Suma lo ha vuelto a hacer. El organismo de gestión tributaria ha enviado cartas a decenas de vecinos de casas de campo diseminadas de Agost anunciándoles que tienen que pagar el servicio de recogida de residuos sólidos urbanos. El problema, como recalcan los afectados, es que no tienen contenedores y para tirar la basura tienen que desplazarse unos siete kilómetros para encontrarlos.

Estas misivas son las correspondientes a 2026 y la continuación de las que les envió hace casi un año por el mismo motivo, pero esta vez eran como un regalo envenenado: en mayo pasado les anunciaba que quería cobrar con carácter retroactivo, desde 2022 hasta 2025, a razón de 52,50 euros por año; en total, 210 euros.

Suma ha enviado las cartas cuando muchos de estos vecinos precisamente ni siquiera han abonado esas cantidades reclamadas, ya que presentaron recursos. En sus alegaciones, recalcaban que precisamente el concepto del recibo que deben abonar, que es el de la tasa de recogida de la basura, es un servicio que el Ayuntamiento de Agost no presta, por lo que solicitaban que se les eximiera del pago.

La mayoría de residentes del extrarradio, de la zona del Verdegás que pertenece a Agost, no han recibido respuesta del órgano de recaudación y los pocos que lo han hecho han visto desestimado el recurso.

Es como si no tuviera coche y me exigieran pagar el impuesto de circulación Vecina afectada

Suma fundamenta su decisión en que tiene constancia de la prestación del servicio en el municipio y que el Ayuntamiento bonifica con el 25% a las viviendas que están encuadradas fuera del casco urbano, de acuerdo con la ordenanza fiscal en vigor.

No pagan la tasa

Pero los vecinos lo tienen claro y muchos de ellos se han rebelado: una buena parte no ha pagado los 210 euros que les reclaman con carácter retroactivo, otros tampoco piensan abonar los 52 euros de este año, los hay que no pagaron entonces y sí ahora y, los menos, han optado por hacer caso a Suma.

"Si no tenemos servicio, ¿por qué tenemos que pagar? Es como si no tuviera coche y me exigieran pagar el impuesto de circulación", explica una de las vecinas afectadas, María Elena Martínez, que incide en que no hay contenedores en ocho kilómetros y se niega a desplazarse hasta el casco urbano para poder dejar la basura.

Martínez reprocha que el Ayuntamiento agostense tiene "abandonado" a Verdegás: "Ni alumbrado público, ni fibra, ni alcantarillado, ni contenedores, ni desbroce de caminos, todo es cobrar". No se niega a pagar, solo quiere tener servicios "que para eso pago el IBI".

Camino sin desbrozar en Verdegás / INFORMACIÓN

Por su parte, la Asociación de Vecinos Camino de Verdegás, que se creó para las mejoras del camino y del entorno para el bienestar de los vecinos, siente que, aparte de una tasa de recogida de residuos urbanos "por las que no se presta el servicio ni se recoge la basura", está en "una gran desventaja" con los vecinos que viven en el pueblo, "que tienen todos los servicios".

Alicante versus Agost

Además, lamentan lo que ven una "gran diferencia" con Alicante, donde existiendo la misma diseminación de las viviendas "se les presta todos los servicios de los cuales en el término de Agost no hay ninguno".

La asociación vecinal asegura que lo que tenía que haber hecho el Ayuntamiento es haber instalado varios puntos de contenedores en la zona, dar servicio de recogida de residuos urbanos "y entonces empezar a cobrar los impuestos correspondientes a los servicios prestados o que se prestan".

El alcalde afirma que se va a instalar en un punto de la zona una isla para todo tipo de residuos

Para el colectivo, "lo que no se puede hacer es recaudar con carácter retroactivo del año 2022 hasta día de hoy, cuando no se ha prestado ese servicio, y encima vuelve a mandar el recibo del año 2026". De hecho, la Asociación de Vecinos Camino de Verdegás se plantea poner la correspondiente denuncia en los juzgados de Novelda porque considera "un fraude".

El alcalde de Agost, Juanjo Castelló, explica que hace unos días mantuvo una reunión con la asociación de vecinos de El Campet, que está pegada a la de Verdegás, y el Ayuntamiento ha encontrado un punto en el que instalar una isla de contenedores. Este punto tendrá depósitos de orgánica, vidrio, papel o poda y funcionará con un código o llave.

Los vecinos del Camino de Verdegás no son los únicos afectados por el recibo de recogida de la basura, hay otros diseminados por el amplio término municipal, 66 kilómetros cuadrados, que también han recibido la carta de Suma, como es el caso de las partidas Sol del Camp o Derramador.