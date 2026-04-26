Una marea azul del uniforme scouts inunda El Campello transmitiendo valores y respeto al medio ambiente

Un millar de personas, entre menores, adolescentes, jóvenes y monitores, todas ellas vinculadas al movimiento scouts, han paso el fin de semana en El Campello acampadas en el recinto de la pista de BMX, espacio que a la organización ha valorado como “ideal” al estar vallado, a lo que se ha sumado seguridad privada, supervisión de Protección Civil y Policía Local, servicios sanitarios con ambulancias, aseos portátiles y todo el perímetro dotado de extintores para cualquier emergencia.

Bajo la organización de ASDE Scouts Valencians, la necesaria implicación del Grupo Scouts Mare Nostrum de El Campello y la colaboración del Ayuntamiento a través de la concejalía de Juventud que dirige Marcos Martínez, este fin de semana los scouts de la Comunidad acamparán se han dejado ver por el municipio.

Ayer al mediodía, una vez montadas las tiendas de campaña y dispuesto el campamento, se procedió al tradicional ritual de izada de anderas (nacional, regional y la del movimiento Scouts), mientras sonaba el himno de la organización, coreado por todos y todas las participantes.

En silencio y perfecta formación, los participantes fueron objeto de una bienvenida por parte del alcalde, Juanjo Berenguer; el concejal de Juventud, Marcos Martínez, y el edil de Seguridad, Rafa Galvañ, cuyo hijo participaba en la concentración. El primer edil dio la bienvenida al municipio, e invitó a los participantes a “disfrutar de nuestro entorno”, mientras el edil Marcos Martínez les animó a conocer El Campello “en todas sus facetas”.

La vicepresidenta de ASDE Scouts Valencians, Sonia, explico a las autoridades locales que para el colectivo es “muy especial” la festividad de Sant Jordi, “que hemos adoptado porque representa valores como la fuerza, la valentía y el servicio”. En la concentración han participado scouts de todos los niveles: castores (de 5 a 8 años), manada (8-12 años), tropa (12-16 años), esculta (16-18 años), y clan (18.21 años), en todos los casos con sus correspondientes monitores.

Aunque la mañana del sábado amaneció con lluvia, pronto se despejó el cielo y todos dieron forma al espectacular campamento, plagado de tiendas de campaña y carpas, entre las que estaban las del Ayuntamiento de El Campello y la de la Asociación Alicante para la lucha contra el cáncer, muy visitada por los jóvenes. La convivencia ha ido durante todo el fin de semana. Dos días en los que por las calles, plazas, parajes naturales y playas de El Campello han destacado los uniformas y la tradicional pañoleta scouts.

El encuentro se ha organizado de forma que, siempre acompañados de monitores, los participantes conocieran y disfrutaran de El Campello, con implicación de diversos colectivos locales.

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Especial atención merecen las actividades programadas en apoyo del medio ambiente, como la recogida de microplásticos en la playa por parte de los más pequeños, y una mañana del domingo en la que los de más edad se dedicarán a limpiar el cauce del río. También ha habido tiempo para la diversión, con un pequeño desfile de Moros y Cristianos aportado por la Junta Festera. A la clausura, hoy, ha asistido el director general del Instituto Valenciano de la Juventud (IVAJ), Vicent Ripoll Gimeno.