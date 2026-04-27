Adiós a las buganvillas que habían "colonizado" el parque del Tresmall de El Campello

Adiós a las buganvillas del parque del Tresmall de El Campello. Y, con ellas, también adiós a la pérgola, a las vigas de madera y a varias columnas. El Ayuntamiento no ha tenido más remedio que actuar en el espacio natural situado en la zona del Rincón de la Zofra ante el mal estado que presentaba, ya que podía suponer un peligro para los viandantes.

La Plataforma de Vecinos Río Seco de El Campello venía alertando desde hace muchos meses del abandono del que consideraban "el parque más bello de Muchavista". El Ayuntamiento tiene un proyecto previsto para reformar el parterre y el colectivo era partidario de que las buganvillas y demás especies arbóreas se protegieran.

Pero no ha sido así. La planta trepadora, con algunos troncos de hasta 20 centímetros, había "colonizado" la pérgola, causando destrozos en las vigas, que estaban podridas, arrumbadas en el suelo o medio rotas.

La Plataforma de Vecinos Río Seco llevaba años pidiendo que estuviese bien conservado y que no se acabase con las buganvillas

Los técnicos municipales elaboraron un informe en el que concluía que de manera inmediata se debía desmontar la estructura de madera al no reunir las condiciones de seguridad. Y, sobre la buganvilla, no había margen: talado total o poda agresiva. El motivo no era otro que el de facilitar la retirada de las vigas y no agravar más el estado de las columnas, casi todas afectadas por el paso del tiempo.

Vista del parque del Tresmall de El Campello / INFORMACIÓN

Así, el Ayuntamiento primero señalizó toda la zona de la pérgola e instaló carteles de prohibido el paso por riesgo de derrumbe. Y, poco después, las máquinas y las motosierras entraron a arrancar todas las plantas y quitar las vigas. Queda por ver qué ocurrirá con las columnas, que pasarán un "examen" para comprobar el estado real en el que se encuentran y determinar entonces qué es mejor: mantenerlas o derruirlas.

Al Síndic

La Plataforma de Vecinos Río Seco, por su parte, ha mostrado su "hondo malestar" porque estaban en contra de que se podaran las buganvillas "y las han quitado de raíz". El colectivo ha acudido en varias ocasiones al Síndic de Greuges en los últimos años por la falta de información del gobierno local sobre las condiciones de conservación y mantenimiento del jardín y la pérgola del parque del Tresmall.

Operario trabajan para quitar las buganvillas y la pérgola con vigas de madera / INFORMACIÓN

Precisamente, este mismo lunes habían recibido la última resolución por parte del defensor del pueblo de la Comunidad sobre este tema, en la que solicita al Ayuntamiento que informe a la institución sobre si había dado respuesta a la plataforma. "Ahora ya, a hechos consumados", subraya el colectivo vecinal, que lamenta que el parque "se ha quedado absolutamente desangelado y ya veremos qué ponen ahí".

La plataforma engloba a las comunidades de propietarios de Cala Real, Cabo Azul, Cabo Verde, Cabo Mar, Balcones del Mar y Amanecer, que suman unas 700 viviendas y unos 1.600 residentes junto a la desembocadura. Se creó precisamente para todas las reivindicaciones de obras e infraestructuras pendientes en la zona.

El Ayuntamiento, por su parte, asegura que hay proyecto específico para rehabilitar el Tresmall y que si no se ha llevado a cabo antes ha sido porque los vecinos han querido ver en qué consistía, lo que está retrasando activar el procedimiento.

Reforma de otros dos parques

Precisamente la concejalía de Infraestructura Pública acaba de sacar a licitación las obras de rehabilitación de dos parques situados en la zona, los Del Musell y Del Riu, para dotar las dos zonas verdes de los cánones de "accesibilidad, confort urbano y utilización".

Los trabajos, con un presupuesto base de 749.852,85 euros, se acometerán en un frente de costa que gira desde la playa Muchavista, orientada a este, para disponer su línea de costa hacia sur en un primer tramo inicial, para girar de nuevo a sureste, antes de enlazar con la desembocadura del río.