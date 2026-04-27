El centro social de El Campello va a decir adiós a las goteras y al calor

El Ayuntamiento de El Campello sigue dando pasos hacia adelante con el centro social El Barranquet, un edificio municipal que en los últimos años ha sido objeto de numerosas quejas vecinales por el mal funcionamiento de algunos servicios, como los baños, el aire acondicionado o los ascensores.

Se trata de dos proyectos de calado: la renovación integral del sistema de climatización y la impermeabilización de las cubiertas del inmueble. Los trabajos se abordan de forma paralela y tienen una duración de cinco meses y 18 semanas, respectivamente.

En el centro social tienen su sede social dos colectivos: la asociación de mayores AMEC y la asociación de mujeres Amudeca. Además, están los departamentos de Bienestar Social, Mujer e Igualdad, Familia o Juventud.

En una reunión antes del inicio de las obras, se explicó a los afectados el cronograma de trabajo, ya que hay que ir desalojando espacios según avancen las fases del trabajo, coordinar actividades (se celebran muchas, y todos los días), y disponer espacios de almacenamiento de lo que se saque de los despachos y aulas, explican fuentes municipales.

Obsoleto

La climatización se realizó en su momento en dos fases, una en el año 2002 en la hemeroteca, salón de actos y las plantas 1ª y 2ª, y una segunda fase en 2009 en las plantas 3ª y 4ª, por lo que tienen más de veinte años, según consta en el proyecto publicado en la plataforma de contratación.

La instalación estaba muy deteriorada, con múltiples averías, y algunos equipos obsoletos, lo que afectaba seriamente a la temperatura y confort de las distintas estancias del edificio. La reforma, que ya ha comenzado, consiste en la sustitución de red de tuberías, las bombas de calor y equipos rooftop por nuevos sistemas.

La empresa Tecmo Instalaciones, Obras y Servicios se hizo con el contrato y el presupuesto alcanza los 501.800 euros, incluida la obra y la dirección técnica.

Cubierta actual del centro social que va a ser impermeabilizado / INFORMACIÓN

El otro proyecto consiste en la impermeabilización del centro social para acabar con las goteras en diferentes estancias, adjudicado por 157.300 euros a la mercantil ACO3 Proyectos y Obras S.L.

Mantenimiento

El edificio consta de una serie de cubiertas planas y se producían filtraciones de agua, que en algunos lugares coinciden en la vertical con la ubicación de los aparatos acondicionados. A lo largo de los años se han realizado labores de mantenimiento para solventar las incidencias que han ido apareciendo, hasta que se ha llegado a un punto en que con los medios y recursos municipales era inviable.

A lo largo de 2024 se ejecutaron varias obras de mejora, con un presupuesto de 46.645 euros. Entre las actuaciones realizadas destacan la adecuación de la rampa exterior por la avenida de la Estación para mejorar la accesibilidad, la reparación de grietas en diversas estancias, la renovación de la fontanería en los aseos de la planta baja, el cambio de herrajes de carpintería de aluminio, la sustitución del tubo de extracción de humos de la cocina de la cafetería y la instalación de una puerta cortafuegos en el gimnasio del sótano.