Mutxamel, con más de diez millones en el banco, obligado a elaborar un plan económico: ¿de quién es la culpa?

Más de diez millones en el banco y sin deudas. Esta es la situación del Ayuntamiento de Mutxamel que, no obstante, se ha visto obligado a elaborar un plan económico financiero de los años 2026 y 2027.

El motivo no es otro que se ha detectado un "incumplimiento formal" de la estabilidad presupuestaria y la regla de gasto en la liquidación del ejercicio 2025, una situación que, según el equipo de gobierno del PP, responde a criterios técnicos y no a un problema real de solvencia económica.

Tal y como se recoge en el propio plan elaborado por la Intervención municipal, el Consistorio presenta una situación financiera sólida, con un remanente de tesorería para gastos generales que supera los 10,6 millones de euros, sin deuda pública y con un periodo medio de pago a proveedores por debajo del límite legal.

La concejala de Hacienda, Felicia Aracil, ha explicado durante su intervención en el pleno extraordinario celebrado este lunes que este incumplimiento "no viene motivado por una situación de insolvencia ni por un desequilibrio entre ingresos y gastos, sino por el sistema de cálculo establecido en la normativa estatal y por factores de carácter coyuntural".

El gobierno local del PP recalca que no prevé ninguna subida de impuestos

En relación con la regla de gasto, el equipo de gobierno ha señalado que el incumplimiento tiene su origen en un efecto estadístico derivado de la baja ejecución de ejercicios anteriores, lo que provoca que el incremento posterior del gasto supere artificialmente los límites fijados, sin que ello implique un aumento real del gasto estructural.

El alcalde de Mutxamel, Rafael García Berenguer, por su parte ha defendido que la situación económica del Ayuntamiento es "más que positiva" y ha subrayado que el Consistorio cuenta con recursos propios suficientes para afrontar inversiones sin necesidad de endeudarse.

Limitados por la ley Montoro

"Tenemos más de 10 millones de euros en el banco, no tenemos deuda y pagamos a proveedores por debajo de los plazos legales. Es decir, el Ayuntamiento está saneado. El problema es que la normativa estatal nos impide utilizar ese remanente con libertad, lo que limita nuestra capacidad de inversión", ha señalado el alcalde.

Hace referencia a la Ley de Estabilidad Presupuestaria, conocida como la "Ley Montoro", aprobada en 2012 para contener el gasto en las instituciones municipales en un contexto de fuerte endeudamiento y que impedía a los ayuntamientos el uso de remanentes, una norma que lastra a numerosos municipios

En este sentido, García Berenguer ha subrayado que las restricciones en materia de estabilidad presupuestaria "penalizan a los ayuntamientos que han gestionado con responsabilidad. Estamos ante una situación paradójica, tenemos recursos, pero no podemos utilizarlos como querríamos para mejorar servicios o acelerar inversiones necesarias para el municipio".

El plan económico financiero presentado incluye una serie de medidas orientadas a garantizar el cumplimiento de la normativa en los ejercicios 2026 y 2027, centradas principalmente en la mejora de la gestión presupuestaria y la optimización de los recursos municipales.

Inversiones

Entre ellas, el equipo de gobierno ha incidido en que no prevé ninguna subida de impuestos, sino que apuesta por mejorar la eficiencia en la gestión y el control del gasto. "Este plan no supone recortes ni subidas de impuestos. Es un instrumento de gestión que nos permite seguir avanzando con responsabilidad, mejorando la organización interna y garantizando los servicios a nuestros vecinos", ha explicado la concejala de Hacienda.

Tanto el informe de Intervención como el equipo de gobierno recalcan que se trata de un incumplimiento "de carácter coyuntural y no estructural", derivado principalmente de cuestiones metodológicas y de gestión presupuestaria.

"No estamos ante un problema económico, sino ante una obligación legal derivada de cómo se calculan las reglas fiscales. El Ayuntamiento de Mutxamel tiene una base financiera sólida y este plan nos permitirá seguir en esa línea", ha concluido el alcalde.

El pleno extraordinario se ha celebrado para dar cuenta a los gupos municipales de la elaboración y presentación del plan económico financiero y deberá ser aprobado en el próximo pleno antes de su remisión a la Generalitat como órgano de tutela financiera.