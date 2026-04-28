Los letrados advierten a la oposición de posibles consecuencias legales por bloquear en el pleno una licencia de obras en El Campello

Contundente informe de los letrados municipales de El Campello contra los ediles de la oposición que bloquearon la concesión de licencia de obras para construir dos viviendas de lujo en Muchavista.

Los servicios técnicos y jurídicos alertan de la posible ilegalidad del acuerdo plenario del pasado febrero y de supuestas responsabilidades penales de los concejales. Vox, PSOE, Compromís, Per El Campello, Esquerra Unida-Podem y los dos ediles no adscritos, Vicent Vaello y Lupe Vidal, rechazaron en el pleno inadmitir que se revisara de oficio dicha licencia de obra.

Vamos primero a recordar el tema urbanístico y después nos centramos en el informe jurídico. La junta de gobierno local de El Campello concedió en agosto de 2025 licencia de obra mayor para la construcción de dos viviendas unifamiliares contiguas con sus respectivas piscinas, situadas en la calle Mallorca número 1 y 3.

El vial, construido en 2017, estuvo cinco años cerrado y pasó por varias fases: apertura, cierre por irregularidades, reclamación de indemnización y nueva apertura, con lo que se daba vía a libre a los chalés.

Sentencia del TSJ

Pero el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) tumbó en noviembre la legalización del vial por considerar que en suelo urbanizable no programado, si no hay un plan parcial aprobado, un programa de actuación aislada "no puede crear" de nuevo un vial.

El gobierno local del PP consideraba que la sentencia del TSJ no afectaba a la construcción de viviendas, pero EU-Podem creía que sí. ¿Qué hizo? Usó un mecanismo legal, la revisión de oficio, para que se declarase la nulidad de pleno derecho del acuerdo de la junta de gobierno.

La calle estuvo cinco años cerrada / J.A.RICO

El gobierno local llevó al pleno de febrero inadmitir esa solicitud de revisión de oficio, pero se encontró con que todos los partidos de la oposición descartaron la inadmisión, justificando el sentido de su voto en la sentencia del TSJ.

Ahora, los letrados de Servicios Jurídicos y de Disciplina Urbanística han suscrito un informe sobre aquel acuerdo plenario, que irá al pleno del jueves para dar cuenta, en el que pone a la oposición a los pies de los caballos.

Razonamiento claro

Los técnicos reiteran la propuesta de inadmitir la solicitud de revisión de oficio al no concurrir las causas de nulidad de pleno derecho recogidas en el artículo 47.1 de la Ley 39/2015. Además, advierten, por un lado, de la posible ilegalidad del acuerdo tomado en el pleno por ignorar los informes jurídicos que había para inadmitir la revisión de oficio, sin tener una razón basada en la legislación; por otra parte, alertan del riesgo jurídico de tomar acuerdos contrarios a los informes si estos están debidamente motivados, ya que pueden incurrir en responsabilidades penales.

El informe se ha enviado al Consell Jurídic Consultiu de la Comunidad Valenciana para que dictamine sobre la inadmisión que propusieron los servicios jurídicos municipales y cómo ha de continuar el procedimiento. Por último, consideran los letrados que, si se estima conveniente, los ediles de la oposición deben justificar de forma clara en qué supuestos se basaron para admitir o apoyar la revisión de oficio.

El siguiente paso, tras dar cuenta al pleno del informe, será que resuelva el Consell Jurídic y, mientras tanto, la construcción de los dos chalés previstos en Muchavista tiene que esperar.