La "resaca" de los Moros y Cristianos de San Vicente: un pleno con cero propuestas

La adhesión a un convenio de colaboración para la explotación de la conducción Rabasa-Fenollar-Amadorio, dar cuenta de decretos de alcaldía, de informes y de sentencias judiciales y una moción de Vox sobre "los españoles primero". Es el raquítico orden del día del pleno ordinario de abril de San Vicente del Raspeig que se celebra este miércoles, apenas dos semanas después del fin de las fiestas patronales y de Moros y Cristianos.

Estas cero propuestas del gobierno local de PP y Vox no han pasado desapercibidas para el PSOE, el principal partido de la oposición, que alerta sobre la "parálisis" que sufre la gestión municipal y señala que, "cuando llegan las fiestas, este equipo de gobierno desaparece".

La portavoz socialista, Asun París, recalca que llevan toda la legislatura "denunciando que muchos plenos han venido con muy poco o casi nada de contenido, pero en esta ocasión, PP y Vox no traen ni una sola propuesta propia para San Vicente. Es una absoluta vergüenza que un equipo de gobierno de 14 concejales no lleve ninguna medida".

Tasazo

Respecto a la extrema derecha de Vox, París sostiene que la formación ultra ha presentado seis mociones en tres años de legislatura, todas de carácter nacional y la mayoría para rechazar la violencia de género, señalar a los inmigrantes y, en esta ocasión, abordar un debate "anticonstitucional sobre los españoles primero". Al mismo tiempo recuerda que las principales ordenanzas aprobadas por Vox han sido, entre otras, las que han supuesto el tasazo de la basura y la subida de los veladores a los negocios hosteleros.

"San Vicente ha sido siempre un lugar conciliador, plural y respetuoso con la sociedad. Ha sido llegar Vox al poder de la mano del PP y convertir los plenos y las instituciones en puntos polarizados con problemas que no existen", advierte.

Miedo y odio

La portavoz socialista culpa al alcalde, Pachi Pascual, de permitir esta parálisis en la gestión municipal: "El objetivo de Vox es generar miedo y odio en la población con cuestiones que no existen en San Vicente. Y esto Pascual lo está permitiendo por una razón partidista y electoralista".

Vox, en su moción, expone que pedirá el apoyo de los partidos del Consistorio sanvicentero para, entre otras cosas, instar al Gobierno de España "a repatriar a todos los inmigrantes que se encuentren de forma ilegal en el país, así como establecer la prioridad nacional en el acceso a todas las ayudas sociales, los servicios públicos y programas de vivienda".

Del mismo modo, se instará a la comunidad autónoma a "garantizar la prioridad nacional" de los españoles para acceder a una vivienda social o protegida, así como para acceder a cualquier tipo de ayuda relacionada con la vivienda.