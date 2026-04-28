Se avecina pleno maratoniano el El Campello: ¡¡¡26 puntos y 13 mociones!!!

El pleno de El Campello que se celebrará el jueves 30 de abril llega cargado de contenido: ni más ni menos que 26 puntos en el orden del día, incluidas trece mociones de los grupos de la oposición y de los dos ediles no adscritos.

Entre los puntos, destaca la resolución de alegaciones y aprobación inicial del nuevo texto del Reglamento Orgánico Municipal (ROM) del Ayuntamiento y dar cuenta Informe jurídico sobre el acuerdo plenario adoptado relativo a solicitud de revisión de licencia de obra mayor en la calle Mallorca 1 y 3.

El pleno, que se avecina maratoniano, cuenta con trece mociones: siete de Vox, dos del PSOE, dos de Esquerra Unida-Podem y dos de los concejales Vicent Vaello y Lupe Vidal.

Un mayo completo

El grupo de ultraderecha presenta sendas propuestas para la celebración del Día de la Madre, cada primer domingo de mayo, mediante la lectura de una declaración institucional o manifiesto y para la celebración del Día de la Familia cada tercer domingo de mayo, con una jornada lúdico-festiva para las familias y declaración en redes sociales el día 15 de mayo de cada año.

Asimismo, lleva al pleno mociones para la creación de una oficina de atención a las familias, para la incorporación de nueva señalética en la avenida Ausiàs Marc, para la modificación de la ordenanza municipal de circulación, sobre la prioridad nacional y "los españoles primero" y sobre medidas urgentes para la rehabilitación del edificio la Lonja de El Campello.

Viviendas

Por su parte, el PSOE centra sus dos propuestas en vivienda: por un lado, la creación del cuerpo de inspección en materia de vivienda y la prevención del fraude en vivienda protegida y, por otro, para facilitar el acceso a la vivienda de los jóvenes.

EU-Podem presenta una moción para la creación de huertos urbanos municipales en l'Horta-Muchavista y otra para la inmediata reapertura de las pistas de baloncesto de Fabraquer.

Por último, los ediles no adscritos llevan una propuesta para impulsar la creación de una bolsa específica o, en su caso, un turno específico dentro de una bolsa temporal para personas con discapacidad intelectual en el Ayuntamiento y otra para instar la devolución al mar de ejemplares de tortuga boba nacidos en su litoral, con carácter técnico, institucional y educativo, y para el refuerzo de la concienciación ambiental.