El Campello celebra sus 125 años con una película: los vecinos también son actores

El próximo sábado 16 de mayo, será muy especial para El Campello. A las 20 horas se estrenará en el auditorio Pedro Vaello de la Casa de Cultura un largometraje producido por el Ayuntamiento para conmemorar los 125 años de existencia como municipio independiente de Alicante.

El Campello se vestirá de gala para el estreno de "Guirigall" ("Alboroto"), un largometraje encargado por la concejalía de Turismo que dirige Marisa Navarro, escrito y dirigido por Dani Alberola, que ha contado con la colaboración de Salpassa Cinema.

Esta obra cinematográfica no es solo una película, sino un homenaje a la identidad, la memoria y el patrimonio del municipio en un año significativo como 2026, según fuentes municipales.

Bajo un tono desenfadado y lleno de humor, la trama sigue a Felicity Cifuentes (interpretada por Adela Domènech), una misteriosa representante que llega a El Campello con la supuesta intención de dignificar a las personas mayores.

Esencia marinera

Sin embargo, tras su fachada cultural se esconde un plan para el expolio del patrimonio arqueológico local. A través de situaciones disparatadas, el espectador recorrerá escenarios emblemáticos como La Illeta dels Banyets, descubriendo las tradiciones y la esencia marinera que definen al municipio.

En este proyecto han participado más de 100 personas, destacando la actuación "estelar" de los vecinos más veteranos del municipio, que representan la memoria viva, aportando autenticidad y emoción que conecta directamente con las raíces y folclore. El largometraje se ha grabado con testimonios indistintamente en castellano y valenciano, según la lengua en la que los participantes se sentían más cómodos.

Rodaje

Rodada íntegramente en el municipio, la película funciona como una ventana al potencial de El Campello como plató natural de cine. El trabajo de Dani Alberola reafirma el compromiso con el territorio, utilizando la ficción como herramienta para la cohesión social y la promoción cultural y turística.

"Guirigall" será película invitada en la próxima edición del Festival de Cine de Alicante, que la emitirá en la capital el miércoles 27 de mayo a las 16:45 horas en los cines Kinépolis.El estreno será el primer acto de la programación que ultima el Ayuntamiento para conmemorar el 125 aniversario del municipio, con eventos que se desarrollarán durante todo el año.